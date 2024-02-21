21 февраля 2024, 05:06

«Аномалия» при запуске баллистической ракеты едва не стоила жизни британскому министру обороны

РИА «Новости»
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ВМС Великобритании провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты, который оказался неудачным. Ракету Trident II запустили с подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского Минобороны Грант Шаппс, сообщило издание The Sun.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», - говорится в материале.

В момент испытания на борту подлодки находился Шаппс. ЧП произошло 30 января у берегов Флориды. Власти провели проверку обстоятельств случившегося и начали поисковую операцию, чтобы обнаружить и поднять с морского дна ракету. Минобороны Великобритании заявило, что во время пуска ракеты «произошла аномалия».

В конце января на военной базе Британии в Бахрейне столкнулись два минных тральщика. Корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor.

Великобритания Ракеты Военные Корабли Подлодки
21 февраля 2024, 04:44
Трамп назвал Россию «военной машиной»
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая смогла одолеть Наполеона и Адольфа Гитлера. Его слова передало РИА «Новости».

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», - сказал Трамп.

Экс-президент Штатов также отметил, что европейские страны не могут сравниться с Россией и по размерам территорий. Он призвал союзников Америки по НАТО больше вкладываться в оборону.

Ранее Трамп заявил, что большой наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. По словам бывшего американского лидера, если его судебное преследование не прекратят, то в будущем со Штатами никто не захочет сотрудничать.

Также Трамп указывал на то, что действующим лидером Америки управляют фашисты. Он раскритиковал как человеческие, так и политические качества Джо Байдена и назвал его «коррумпированным человеком».

США Дональд Трамп Россия
21 февраля 2024, 03:38
Визит Лаврова в Венесуэлу назвали сигналом для Запада
РИА «Новости»
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США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну. Об этом в интервью CNN заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.

Эксперт отметил, что заключенные ранее соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Каракасом никак не повлияли на прочность связей последнего с Москвой. Это стало особенно заметно на фоне растущего раскола между Венесуэлой и США.

По его словам, в Штатах надеялись, что Венесуэла сократит связи с Россией. Однако визит Лаврова стал сигналом для Запада, что у Венесуэлы «есть и другие варианты» экономического сотрудничества.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и совместно оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна в ближайшее время присоединится к БРИКС. Он отметил, что эта организация все больше укрепляется на фоне изменений, происходящих в мире.

США Венесуэла Международные отношения Россия
21 февраля 2024, 01:30
США продолжат импортировать морепродукты из России
Freepik
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Минфин США продлил разрешение на импорт ряда российских морепродуктов. В список разрешенных товаров вошли лосось, треска, минтай и краб, а также продукция, которую получают при их обработке. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В документе уточняется, что речь идет о товарах, которые были погружены на суда до 20 февраля 2024 года в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года. Поставки разрешены до 31 мая текущего года включительно.

В декабре 2023 года США ввели запрет на импорт этих продуктов из России.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз выращенных в Эквадоре бананов и гвоздик через Германию, Литву, Латвию и Нидерланды из-за участившихся случаев нарушения требований при перевозке товара.

Ограничения на ввоз бананов ввели в отношении пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее количество санитарных нарушений.

США Россия Продукты
21 февраля 2024, 01:25
Захарова заявила, что сотрудники Госдепа США должны заслужить обращение «люди»
РИА «Новости»
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Сотрудники американского Госдепартамента должны заслужить обращение «люди». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена для работников, в которой сказано, что американским сотрудникам представительства не следует использовать «проблемные» слова «мать», «отец», «муж» и «жена».

«Обращаться ко многим американским дипломатам „дамы и господа“, независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение „люди“, на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», - написала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала госсекретаря США из-за его подхода к Израилю исходя из национальной принадлежности. Блинкен отмечал, что он относится к государству не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности

США Госдеп США Мария Захарова Россия

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