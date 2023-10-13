Анналена Бербок собралась посетить южные районы Израиля
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок может посетить южные районы Израиля во время визита в страну. Об этом со ссылкой на источники сообщила телерадиокомпания Kan.
По информации собеседников Kan, глава МИД ФРГ намерена отправиться в районы, которые подверглись нападению боевиков ХАМАС.
В Германии эти данные пока не прокомментировали.
Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что в стране запретят деятельность движения ХАМАС. Будет запрещена и организация Samidoun, занимающаяся поддержкой палестинских заключенных в израильских тюрьмах, так как члены этого объединения открыто прославляют жестокие террористические акции, пояснил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Израиль и право этой страны защищать себя и своих граждан.