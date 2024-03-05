«Англосаксы». Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

На прошлой неделе достоянием общественности стала запись переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту. В Германии уже попытались оправдаться — там отметили, что утечка произошла из-за подключения одного из собеседников к беседе по незащищенному каналу связи. Это не первый в истории случай утечки секретной информации из-за откровенных провалов военных или представителей спецслужб. Самые яркие примеры таких промахов — в материале «360».

Коллективный созвон собирались осуществлять по Zoom, и на экране компьютера без особого труда было можно увидеть главное - ссылку доступа к закрытому видеочату. Ее заметил голландский журналист Даниэл Верлан и подключился к совещанию министров обороны ЕС! Безобразничать Верлан не собирался, однако Жозеп Боррель попросил журналиста представиться и напомнил, что подключение к закрытой конференции - вообще-то нарушение закона. Журналист вежливо ответил: «Я сожалею, что прервал ваше совещание, и незамедлительно его покину».

Премьер Нидерландов Марк Рютте, как сообщил бельгийский журнал Le Soir , незамедлительно дал министру обороны по шапке и напомнил главам других ведомств, что за кибербезопасностью нужно следить тщательнее. Потому что с таким уровнем беспечности никаких всесильных русских хакеров не надо.

Железобетонные доказательства того, что десяток «американцев» на деле долгие годы работали на Россию, нашлись во время обыска одного из домов тогда еще подозреваемых в шпионаже. Как сообщал сайт Wired , российские агенты прятали свои данные на компьютерах с помощью хитрой криптографической программы: она маскировала информацию под невинные файлы других форматов и назначений. Но стоило нажать команду ctrl alt E, а затем ввести 27-значный пароль, все тайное становилось явным.

Тот пароль кто-то из агентов просто записал в блокноте. Его нашли при обыске.

В 21 год молодой человек служил специалистом по информационным технологиям на базе ВВС в Массачусетсе и официально имел доступ к гостайне. Сочетал он свою военную службу с обсессивной любовью к огнестрельному оружию - Тейшейра любил фантазировать об автомобиле, из которого можно было бы вести огонь по людям.

Что же слил в Сеть нацгвардеец? В первую очередь - расшифровки брифингов разведки. А там уже были данные о потерях России и Украины, о передвижении сил, меры поддержки киевского режима Вашингтоном и Брюсселем с помощью летального оружия, обсуждение военной техники. И вбросы документов длились более года: обновления на серверах, где сидел Тейшейра, прекратились только в марте 2023 года, а через месяц его арестовали.

Джек Тейшейра на днях признал вину в событиях почти двухлетней давности. Примерно через двое суток после начала российской СВО американский летчик первого класса каким-то образом в космических масштабах начал сливать на серверы в Discord секретные документы США.

Забавно, что Джек Тейшейра - это вовсе не активист, вроде Эдварда Сноудена, который не смог договориться с совестью. Нацгвардейцу-айтишнику скорее просто нравился сам факт возможности копаться в данных ЦРУ, АНБ и других спецслужб и безнаказанно публиковать их.

Что же все это время делал Discord? Да ничего. После массовых беспорядков в американском Шарлотсвилле, к которым ультраправые совершенно открыто готовились именно на их площадке, представители компании обещали, что наведут порядок. Они расширили команду Trust & Safety, которая должна была следить за тем, чтобы в Discord не распространялся ненавистнический контент.

Только вот один из серверов, где Тейшейра не только сливал гостайны, но и фантазировал о массовых расстрелах, никогда в фокус внимания Trust & Safety не попадал.

«Ни один пользователь вообще ничего не сообщал нам об этом», - заверяли администраторы, когда нацгвардейца уже повязали.

Еще одна удивительная история произошла во время пандемии коронавирусной инфекции. В конце 2020 года министр обороны Нидерландов разместил в своих соцсетях пост о скорой беседе с коллегами из других стран Евросоюза, а также с главой евродипломатии Жозепом Боррелем и сопроводил его фотографией, где гордый глава оборонного ведомства готовится к видеочату.

На весь мир прогремел скандал с аудиозаписью , где немецкие высокопоставленные офицеры обсуждают, как бы им так ударить по Крымскому мосту, чтобы следы не привели к канцлеру Олафу Шольцу. А журналисты, в первую очередь немецкие, уже принялись тянуть за ниточки, посыпавшиеся из бундесвера.

Эта лаборатория примечательна тем, что располагается она в 12 километрах от Солсбери - городка, где всего годом ранее отравили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Именно спецы Портон-Дауна первыми озвучили версию про «страшный русский» яд «Новичок».

Чем занимаются сами британцы на военной базе, никто не говорит уже где-то со времен конца Второй мировой. А тут - целое досье на секретную химическую лабораторию с данными с конца 1980-х и до 2017 года! И все это в мусорке, которую облюбовали местные бездомные, которые копошатся там в поисках еды или вещей, которые можно продать. Как поделился с британским таблоидом Daily Star источник в разведке, эти документы - «мечта любого террориста».

В документах можно было найти подробную информацию о том, чем вооружены охранники на месте, их домашние адреса, подробности об обязанностях специализированной полиции, патрулирующей периметр базы, и пароли к компьютерным системам.

Аттракцион человеческой безалаберности случился в 2019 году в Великобритании. В этой истории прекрасно все. На свалке у автостоянки на севере Лондона при не самых понятных обстоятельствах нашли тысячи (!) страниц засекреченных документов о крайне интересном месте - военной химической лаборатории в Портон-Дауне.

Широко известно и дело 2010 года о российских агентах в США. Самой медийной из той десятки стала Анна Чапман, которую журналисты прозвали «Агент 90-60-90».

Как такой молодой военнослужащий без серьезного опыта работы получил широкий доступ к данным разведки? Почему копирование секретных документов никак не отслеживали? Почему ФБР спохватилось и арестовало Тейшейру, когда он уже сам прикрывал свою лавочку? Вопросов много, ответов - нет.

Борис Писториус заявил, что в отношении неосторожных офицеров начали дисциплинарную проверку - один из участников беседы подключился к ней по незащищенному соединению. При этом сложилось впечатление, что немецкое военное командование больше переживает из-за слива планов ударить по России, а не из-за того, что такие планы в принципе существуют.

Журналисты Bild понадеялись, что пароль «1234» не используют для защиты самых секретных данных.

Репортеры Bild не оценили странное сообщение на сайте Министерства обороны Германии: там опубликовали защищенный паролем комментарий главы ведомства Бориса Писториуса по поводу скандала с перехваченными беседами представителей немецких ВВС. Там же, наверное, в шутку разместили и пароль : 1234.

«После крупнейшего скандала с прослушиванием телефонных разговоров за последние годы это кажется по меньшей мере нелепым. До сих пор неясно, как российские шпионы смогли записать конфиденциальный разговор между немецкими офицерами, которые в течение 38 минут говорили через WebEx о секретных армейских делах», - отметили журналисты.