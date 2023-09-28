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«Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки „злостных нарушителей“, не идущих на поводу у подстрекателей», - сказал он.

Дипломат обвинил ангажированные СМИ и американские неправительственные организации в давлении на компании. Он заявил, что бизнесу и так пришлось работать в жестких условиях - из-за ограничений в финансовой и торговой сферах они не могут оплатить поставку товаров , в том числе медикаментов. Несмотря на это, компании из США решили продолжить сотрудничество с Россией.

Американский политолог Джон Миршаймер назвал антироссийские санкции просчетом Белого дома. Ограничения оказались неэффективными и отвернули другие страны от США.

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