Анестезиолог уснул во время операции и потерял штаны

Речь идет о 61-летнем докторе Томасе Хербсте, задремавшем вскоре после введения наркоза пациенту. Сон оказался настолько крепким, что коллеги с трудом его разбудили.

После пробуждения врач выпил чашку кофе и заявил, что готов продолжить работу. При этом после операции очевидцы увидели, что у него упали штаны, а Хербст в тот момент этого даже не заметил.

На медицинском трибунале врач сначала отрицал, что уснул. Потом согласился с тем, что «закрыл глаза» и «немного похрапывал», но в итоге признался, что за день до операции заполнял налоговую декларацию, поэтому был сильно измотан.

Это не первый случай, когда Хербст засыпал на работе. В 2020 году его даже заменили на операции другим анестезиологом, потому что так и не разбудили.

Медицинский трибунал на полгода отстранил врача от работы.