Аналитики смоделировали три сценария удара России по НАТО

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Специалисты из компании, аффилированной Пентагоном, предположили, что российские войска могут непреднамеренно спровоцировать эскалацию конфликта в трех случаях - чиновники НАТО на Украине случайно попадут под удар в зоне спецоперации, маневры авиации над Черным морем приведут к уничтожению американского самолета или по объектам НАТО нанесут упреждающий удар.

По их мнению, в первом случае последует реакция по линии дипломатии. Во втором политикам США придется отреагировать, в том числе ударами по российским самолетам и базам, но это спровоцирует еще большую эскалацию. В третьем аналитики не уверены, что последует аналогичная реакция.

«Ответ НАТО на такую российскую атаку, которая, вероятно, будет рассматриваться как беспричинная, можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями», - заявили они.

Давление на Россию чревато конфликтом ядерных держав , предупреждал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Конфликт на Украине, по его мнению, использовали как предлог.

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