20 мая 2024, 09:46

Аналитики назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване

Global Look Press
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На Тайване есть пять «полей сражений», которые предопределят исход конфликта США и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times.

Аналитики издания оценили вероятность боестолкновения двух стран за остров как весьма высокую. Тайвань находится в 180 километрах от побережья КНР и занимает стратегически важное положение как для китайской стороны, так и для США.

Журналисты выразили мнение, что Китай намерен объединить Тайвань с материковой частью государства, чтобы отодвинуть подальше от Восточной Азии американские военные базы.

«Основные сражения произойдут как в море, так и в космосе. Противостояние включит в себя „Маленькие острова и узкие проливы“, „Войну ракет“, „Битву за космос“, „Скрытое оружие“ и „Самый большой страх“. К последнему относится применение ядерного оружия», - отметили они.

Ранее власти КНР призвали США не вооружать Тайвань и не вмешиваться во внутренние дела государства.

США Китай Тайвань
20 мая 2024, 09:11
Белоруссия пожелала народу Ирана стойкости и мужества после гибели президента
Global Look Press
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В Иране погибли настоящие друзья Белоруссии. Министерство иностранных дел страны выразило соболезнования, пожелав народу дружественной республики стойкости и мужества. Об этом сообщило БелТА.

Пресс-служба МИД заявила, что Белоруссия восприняла новость о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси с большой болью. По ее словам, это стало утратой не только для иранцев, но и для белорусов.

«Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», - заявило министерство.

Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе Ирана. Синоптик Тишковец допустил, что авиакатастрофа связана с тяжелыми погодными условиями: в зоне аварии наблюдали термическую депрессию. Обязанности главы Ирана временно возложат на первого вице-президента Мохаммада Мохбера , выборы нового лидера пройдут летом.

Дипломатия Белоруссия Международные отношения Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 09:01
Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз
РИА «Новости»
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Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена, тела погибших направили в Тебриз. Такие данные утром 20 мая представили в Красном Полумесяце, сообщил ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

«Поиск тел завершен», - заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.

Вертолет Bell 212 , перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая недалеко от ирано-азербайджанской границы, в районе деревни Узи.

Известно, что два из трех вертолетов из кортежа Раиси благополучно добрались до пункта назначения.

Сегодня правительство Ирана проведет экстренное заседание. Исполнять обязанности президента страны будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 08:59
Синоптик подтвердил связь гибели Раиси с плохой погодой
Unsplash
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В местности, где потерпел крушение вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, стоял туман с плохой видимостью и дул сильный ветер, синоптики фиксировали термическую депрессию. Полеты в таких условиях запрещены, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная - определялась термической депрессией. <…> Сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана », - сказал он.

Тишковец уточнил, что в зоне крушения зафиксировали 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности. Нижняя кромка находилась на уровне 300-600 метров, верхняя - 9-10 километров. По словам синоптика, при осадках видимость ухудшилась до одного-трех километров, а в облаках - до сотен и десятков метров.

Местами шли ливни и грозы, выше 3,5 километра происходило обледенение. Тишковец сообщил, что порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра. В нижнем пограничном слое фиксировали сдвиг ветра, а ветер разгонялся до 30-50 километров в час. Синоптик заявил, что в таких условиях полеты запрещены - они мешали поддерживать высоту, вызывали «болтанку» и влияли на конструкции вертолета.

Спасатели нашли рухнувшее воздушное судно сгоревшим. Пассажиры погибли, в том числе Раиси.

Вертолеты Авиакатастрофы Погода Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 08:57
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после гибели Раиси
РИА «Новости»
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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне сообщений о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на члена совета директоров площадки Реза Эйвазлу.

По его словам, биржа будет закрыта 20 мая и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления.

Тегеранская фондовая биржа ведет свою историю с 1967 года, она представляет одну из старейших фондовых площадок на Ближнем Востоке.

Сегодня правительство Ирана должно провести экстренное заседание. Оно пройдет под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара. Он будет исполнять обязанности президента страны до новых выборов.

Вертолет, на борту которого находились, в частности, Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, разбился в горном районе на северо-западе Ирана в минувшее воскресенье, 19 мая.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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