Аналитики назвали «поля сражений» США и Китая на Тайване

Аналитики издания оценили вероятность боестолкновения двух стран за остров как весьма высокую. Тайвань находится в 180 километрах от побережья КНР и занимает стратегически важное положение как для китайской стороны, так и для США.

Журналисты выразили мнение, что Китай намерен объединить Тайвань с материковой частью государства, чтобы отодвинуть подальше от Восточной Азии американские военные базы.

«Основные сражения произойдут как в море, так и в космосе. Противостояние включит в себя „Маленькие острова и узкие проливы“, „Войну ракет“, „Битву за космос“, „Скрытое оружие“ и „Самый большой страх“. К последнему относится применение ядерного оружия», - отметили они.

Ранее власти КНР призвали США не вооружать Тайвань и не вмешиваться во внутренние дела государства.