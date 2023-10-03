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Он опроверг заявление американского генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Россия представляет угрозу для безопасности США и стран Европы. Ларри Джонсон напомнил, что именно американская армия устраивала военные вторжения в другие страны более 200 раз.

«На такой бред просто хочется сказать: „Эй, разберись с фактами“. <…> Россия реагирует естественно на те провокации, которые устраивает Запад», - сказал он.

Именно США, по мнению аналитика, провоцировали российское руководство на решительные действия. Например, разместили в Польше и Румынии ракеты, способные нести ядерный заряд. По мнению Ларри Джонсона, российские генералы и стратеги отнеслись к Штатам как к потенциальной угрозе и ответили на экспансию Белого дома.

Бен Ходжес известен как экс-командующий армией США и благодаря призывам изолировать Крым. Он заявил, что американские власти должны передать Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по полуострову.