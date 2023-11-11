Ампутации и инвалидность. Сотрудники SpaceX пожаловались на небезопасную политику Маска

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«Многие травмы были серьезными и приводили к инвалидности», - указали в публикации.

В компании зафиксировали ампутации конечностей, переломы костей, в том числе черепа, вывихи, ожоги, травмы глаз и множественные раны.

Работники SpaceX рассказали, что причинами несчастных случаев на производстве было пренебрежение правилами безопасности из-за спешки Маска. При этом компания придерживается позиции, что рабочие несут полную ответственность за собственную безопасность.

Сам Маск также несерьезно относится к технике безопасности, пожаловались сотрудники компании. Например, четверо из них видели, как бизнесмен играл с новым огнеметом и отговаривал рабочих от ношения защитной одежды.

Кроме того, миллиардер требовал перекрасить оборудование в синий или черный цвет вместо положенного желтого, потому что ему не нравятся яркие цвета.

Ранее Маск попал в скандал из-за обвинений стюардессы в домогательствах. SрасеХ пришлось выплатить девушке 250 тысяч долларов.