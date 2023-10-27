Амнезия исторической памяти. Украина пожалеет о забытом прошлом после поражения

Украинцам смогли навязать миф о том, что историческая Россия, и в том числе СССР, в военном плане никогда не представляли из себя ничего особенного. Несмотря на все великие войны, в которых Россия и СССР побеждали и если несли поражения, то только по политическим мотивам, а если говорить прямо - из-за предательства своих солдат политиками.

Так было в русско-японскую войну, так случилось в Афганистане и так было в первую чеченскую. Военных поражений не было. Были решения политического руководства, из-за которых потом раздувались мифы, что поражение случилось именно на поле боя.

Но даже это - отдельные эпизоды. Даже если не лезть далеко в века, можно смело заявить, что Россия очень успешно воевала в Первую Мировую, Красная Армия смогла справиться не только с белым движением, но и с интервенцией многих мощных военных держав.

Да и советско-польская война не закончилась поражением, потому что поляков выбили из Киева и большей части Украины.

Забытие прошлых побед Но ладно, новейшую историю брать не будем. Достаточно того, что во всех войнах Российской Империи и СССР участвовали украинцы, причем, участвовали героически. Но они сознательно начали поклоняться бандитам из УПА*, Третьем Рейху и коллективному Западу во главе с США. То есть палачам, убийцам, пораженцам и тем, кто хорошо воюет только в голливудских фильмах. В них, конечно, все красиво, но на деле получается бегство из Сайгона, или Кабула.

*УПА (Украинская повстанческая армия) - признана в России экстремистской и запрещена Далее - прямая речь.

Конечно, американцы тоже убедили себя, что Россия в военном плане ничего из себя не представляет, но это из-за природного англо-саксонского высокомерия.

Только вот гибнут из-за всего этого не американцы, а украинцы. И этот тренд изменить уже нельзя, он прочно вбит в самую подкорку. Единственным лекарством, которое может избавить украинцев от этого морока - тяжелое военное поражение. Вылечит всех. Ну, или почти всех.

Замена исторической памяти и идентичности на карго-культ всегда играет с народом очень злую шутку, особенно на поле боя. И именно это происходит сейчас с украинцами. Ведь по большому счету, они такие же наследники воинской славы Российской Империи и СССР, как русские.

Народ, который всегда умел воевать. Да и сейчас в генах что-то осталось, ведь воюют украинские солдаты достаточно упорно, нет смысла этого не признавать. Только вот исторические ориентиры они себе поменяли, точно так же, как трансгендер меняет пол, и это является определяющим.

Поклонение проигравшим