27 октября 2023, 17:32

Амнезия исторической памяти. Украина пожалеет о забытом прошлом после поражения

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Украина заменила историческое прошлое на западный суррогат, где никогда не было победителей в военных конфликтах. Страна фактически подписала себе приговор для будущего поражения, которое приведет к отрезвлению. Но дождутся этого не все, заявил в колонке для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Украинцам смогли навязать миф о том, что историческая Россия, и в том числе СССР, в военном плане никогда не представляли из себя ничего особенного. Несмотря на все великие войны, в которых Россия и СССР побеждали и если несли поражения, то только по политическим мотивам, а если говорить прямо - из-за предательства своих солдат политиками.

Так было в русско-японскую войну, так случилось в Афганистане и так было в первую чеченскую. Военных поражений не было. Были решения политического руководства, из-за которых потом раздувались мифы, что поражение случилось именно на поле боя.

Но даже это - отдельные эпизоды. Даже если не лезть далеко в века, можно смело заявить, что Россия очень успешно воевала в Первую Мировую, Красная Армия смогла справиться не только с белым движением, но и с интервенцией многих мощных военных держав.

Да и советско-польская война не закончилась поражением, потому что поляков выбили из Киева и большей части Украины.

Забытие прошлых побед Но ладно, новейшую историю брать не будем. Достаточно того, что во всех войнах Российской Империи и СССР участвовали украинцы, причем, участвовали героически. Но они сознательно начали поклоняться бандитам из УПА*, Третьем Рейху и коллективному Западу во главе с США. То есть палачам, убийцам, пораженцам и тем, кто хорошо воюет только в голливудских фильмах. В них, конечно, все красиво, но на деле получается бегство из Сайгона, или Кабула.

*УПА (Украинская повстанческая армия) - признана в России экстремистской и запрещена Далее - прямая речь.

Конечно, американцы тоже убедили себя, что Россия в военном плане ничего из себя не представляет, но это из-за природного англо-саксонского высокомерия.

Только вот гибнут из-за всего этого не американцы, а украинцы. И этот тренд изменить уже нельзя, он прочно вбит в самую подкорку. Единственным лекарством, которое может избавить украинцев от этого морока - тяжелое военное поражение. Вылечит всех. Ну, или почти всех.

Замена исторической памяти и идентичности на карго-культ всегда играет с народом очень злую шутку, особенно на поле боя. И именно это происходит сейчас с украинцами. Ведь по большому счету, они такие же наследники воинской славы Российской Империи и СССР, как русские.

Народ, который всегда умел воевать. Да и сейчас в генах что-то осталось, ведь воюют украинские солдаты достаточно упорно, нет смысла этого не признавать. Только вот исторические ориентиры они себе поменяли, точно так же, как трансгендер меняет пол, и это является определяющим.

Поклонение проигравшим

Россия Запад История Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 октября 2023, 23:17
США решили выпускать новый тип ядерной бомбы
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Соединенные Штаты усовершенствуют свою основную термоядерную бомбу B61. Об этом сообщил Пентагон.

«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 после одобрения конгресса и выделения соответствующих средств», - указали в сообщении.

По задумке Пентагона, обновленной бомбой хотят заменить часть запасов В61-7. Она будет обладать аналогичной мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которые сейчас есть у самой современной модификации В61-12.

В Пентагоне также заверили, что решение о модернизации снаряда не связано с какими-либо отдельными международными событиями, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Накануне ВМС США провели испытания нового оружия на боевом корабле Savannah типа Independence. Американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. Она способна поразить надводные и воздушные цели.

Ядерное оружие США Пентагон
27 октября 2023, 22:33
Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царева спецоперацией СБУ
РИА «Новости»
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Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом написала газета «Украинская правда».

По данным издания, Царев стал «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку находится «в списке предателей». Детали операции не приводились. В то же время уточняется, что в украинского политика попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев также озвучил версию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. По его словам, общественного деятеля пытались ликвидировать по указанию СБУ.

Неизвестные совершили покушение на Царева в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него стреляли на территории санатория, где он прожил.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что Царев находится в крайне тяжелом состоянии.

СБУ Украина
27 октября 2023, 22:19
Танки ЦАХАЛ направились в сторону сектора Газа
РИА «Новости»
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Танковые соединения ЦАХАЛ двигаются в сторону сектора Газа. Бронетехнику Израиля заметили в районе города Бейт-Ханун, расположенного на севере анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

Ранее стало известно, что после массированных ударов Израиля в пятницу, 27 октября, на всей территории сектора Газа перестала работать сотовая связь и мобильный интернет.

Также в пятницу глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари заявил, что Армия обороны Израиля начала расширять масштабы наземной операции в секторе Газа. По словам военного, Израиль наносит удары по подземным целям в анклаве. После этого начнут действовать сухопутные войска. Мирное население Газы в очередной раз призвали эвакуироваться на юг анклава.

Ранее ООН назвала действия ЦАХАЛ в секторе Газа военным преступлением. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. По ее словам, более двух миллионов палестинцев, запертых в Газе, подвергаются коллективному наказанию со стороны Израиля, а в регионе разворачивается гуманитарная катастрофа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Танки Палестина

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