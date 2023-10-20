Американскую военную базу на западе Ирака обстреляли из «Градов»
Военную американскую базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли из РСЗО «Град». Об этом сообщило новостное агентство Shafaq news со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.
«База была поражена шквалом неустановленных ракет „Град“», - сообщил собеседник.
Платформу для пуска ракет удалось обнаружить, а затем обезвредить две ракеты, подготовленные к запуску. После нападения на базу в провинции Анбар правоохранительные органы быстро мобилизовались, объявили тревогу, временно закрыли для проведения проверки въезды и выезды в район Аль-Багдади, отметил источник.
Днем ранее два беспилотника попытались нанести удар по военному аэродрому на северо-западе Ирака, где находились подразделения ВС США. Атаку удалось предотвратить. Американские военные в Ираке усилили меры безопасности в связи со вспыхнувшим палестино-израильским конфликтом.