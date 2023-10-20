Американскую военную базу на западе Ирака обстреляли из «Градов»

Торговля России и Индии достигла рекордных показателей

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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.