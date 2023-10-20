Американскую военную базу на западе Ирака обстреляли из «Градов»

20 октября 2023, 01:54
РИА «Новости»
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Военную американскую базу Айн аль-Асад на западе Ирака обстреляли из РСЗО «Град». Об этом сообщило новостное агентство Shafaq news со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака.

«База была поражена шквалом неустановленных ракет „Град“», - сообщил собеседник.

Платформу для пуска ракет удалось обнаружить, а затем обезвредить две ракеты, подготовленные к запуску. После нападения на базу в провинции Анбар правоохранительные органы быстро мобилизовались, объявили тревогу, временно закрыли для проведения проверки въезды и выезды в район Аль-Багдади, отметил источник.

Днем ранее два беспилотника попытались нанести удар по военному аэродрому на северо-западе Ирака, где находились подразделения ВС США. Атаку удалось предотвратить. Американские военные в Ираке усилили меры безопасности в связи со вспыхнувшим палестино-израильским конфликтом.

США Ирак
Торговля России и Индии достигла рекордных показателей
23 октября 2023, 08:00
РИА «Новости»
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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.

Индия Россия
КНДР заявила, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке целиком лежит на США
23 октября 2023, 07:52
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Соединенные Штаты «целиком и полностью» виноваты в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Страна поддержала начало боевых действий, попытавшись переложить ответственность на Палестину. Белый дом умышленно спровоцировал разгорание ситуации, заявили на Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».

«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.

Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.

«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.

Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.

США Израиль КНДР Конфликт Израиля и Палестины
Условия отмены наземной операции в Газе назвали в Израиле
23 октября 2023, 07:44
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Израильские военные откажутся от проведения наземной операции в секторе Газа, если представители ХАМАС примут решения сдаться и отпустят всех заложников. Об этом в эфире радиостанции ABC сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

По его словам, если существующее положение вещей сохранится, то операция в Газе является практической неизбежной.

«Наша задача в том, чтобы лишить боевиков ХАМАС военного потенциала. Если они вернут заложников, выйдут из своих укрытий и сдадутся, то война завершится. Но они этого не делают», - сказал Конрикус.

Пресс-секретарь отметил, что на данный момент у ЦАХАЛ есть информация о 212 пленных в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йов Галант ранее заявил, что наземная операция в Газе может продлиться до трех месяцев. Он подчеркнул, что после завершения мероприятий ХАМАС перестанет существовать.

Конфликт Израиля и Палестины
Европейское единство даст трещину. Немецкий журналист — о последствиях санкций
23 октября 2023, 07:44
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции в большей степени навредили Евросоюзу, чем России. Из-за отсутствия общей стратегии и недооценки трат на восстановление Украины по завершении конфликта в сообществе произойдет раскол, предупредил в статье New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.

Он назвал Евросоюз иллюзорным гигантом геополитики. По мнению автора статьи, это сообщество ограничено в качестве участника крупных конфликтов XXI века, несмотря на свое богатство и амбиции. Спецоперация на Украине смогла лишь на время сплотить европейские страны против России, а обострение на Ближнем Востоке показало их разобщенность.

Вольфганг Мюнхау заявил, что западные лидеры недооценили способность российского государства противостоять санкциям. Ограничения, по его словам, нанесли больше время европейской экономике. Изолировать страну таких размеров оказалось сложнее, чем казалось. Кроме того, страны Евросоюза не согласовали общую стратегию завершения украинского конфликта и недооценили объемы средств, которые потребуются на ее восстановление.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», - предупредил он.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Запад проиграл в санкционной игре как в экономическом, так и стратегическом плане. Рестрикции навредили всем участникам кампании.

Международные отношения Санкции Евросоюз

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