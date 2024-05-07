Американскую НПО Freedom House признали нежелательной в России

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С начала СВО эта организация активно продвигала политику недружественных стран по российско-украинскому конфликту, в том числе по дискредитации ВС РФ, подчеркнули в пресс-службе.

Также Freedom House занимается призывами к оказанию всесторонней помощи Украине «для победы над Россией», конфискации «замороженных» активов страны в пользу Киева, увеличению объема антироссийский санкций и введению международных ограничений против третьих государств «за поддержку Москвы».

Также в ГП обратили внимание, что одним из основных направлений работы Freedom House является содействие установлению «главенствующей» роли США в мире.

Помимо этого, НПО поддерживает российские оппозиционные структуры, прозападных и ЛГБТ*-активистов, отстаивающим их интересы сообществам и лицам, осужденным за совершение террористических преступлений, заключили в Генпрокуратуре.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.