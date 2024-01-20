Американскую базу в Ираке снова обстреляли

По информации источника, рядом с военной базой рухнули пять ракет. По предварительной информации, их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре.

По данным телеканала Al Hadath , на территорию рядом с базой упали как минимум 20 ракет. Сведения о пострадавших пока что не поступали.

После начала обострения конфликта между сектором Газа и Израилем базы США в Ираке неоднократно обстреливали. Ответственность за атаки на себя брали шиитские группировки.

Ранее в субботу, 20 января, стало известно о падении американского беспилотника рядом с авиабазой Балад в Ираке. Пентагон начал расследование причин произошедшего.

Директор Центра прикладной социологии Геннадий Подлесный объяснял «360», что атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке не являются случайностью. По его мнению, регион постепенно становится самой напряженной точкой на планете.