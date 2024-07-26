Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Штаты на данный момент пока не могут сказать точно, сколько было выпущено снарядов и откуда.

Сайт Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил ранее, что было выпущено две ракеты.

В июне возле посольства США в Ливане сириец открыл стрельбу. Нападавшего обезвредили ливанские военные. Ранение получил охранник диппредставительства.