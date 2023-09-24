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По словам представителя СМИ, американские власти строго контролируют прессу и запугивают журналистов. Многих сотрудников масс-медиа в США уволили за то, что они освещали правду. Карлсон заявил, что по этой причине общественность не знает истинного положения вещей.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему?» - привело издание слова журналиста.

Карлсон назвал украинский кризис «ядерным конфликтом двух сверхдержав». По его словам, американцам запретили узнать правду.

Соединенные Штаты потеряли интерес к Украине после освобождения Россией регионов, нужных американцам для доступа к природным ресурсам, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.