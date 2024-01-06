Американского журналиста Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» - написал Старнс в соцсети X.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остина госпитализировали. Оказалось, что министр находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида с понедельника, 1 января.

У Остина начались осложнения после плановой медицинской процедуры, но сейчас он уже идет на поправку. Учитывая его состояние, врачи решат, когда глава Минобороны США может вернуться к работе.