29 ноября 2023, 07:31

Американского политика Сантоса предложили исключить из конгресса

Unsplash
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Американского политика Джорджа Сантоса уличили во лжи и предложили исключить из конгресса. Об этом сообщило РИА «Новости».

С инициативой выступил член палаты представителей Роберт Гарсиа. Он предложил проголосовать за исключение из законодательного органа конгрессмена Сантоса.

«Я сообщаю о намерении поднять вопрос об особом статусе резолюции об исключении Сантоса», - высказался Гарсиа на заседании палаты.

Согласно закону, в таком случае руководство республиканцев в палате представителей за 48 часов должно назначить голосование об исключении конгрессмена.

Спецкомиссия по делу политика сообщала, что Сантос якобы осознанно делал все, чтобы его предвыборная кампания «предоставляла ложную или неполную информацию в Федеральную избирательную комиссию». Также политика подозревают в мошенничестве и использовании средств кампании на личные нужды, нарушении этических законов избирательной кампании при подаче финансовых документов в палате представителей.

Обвинение Сантосу выдвинули еще в середине октября. Тогда его обязали явиться в суд.

США Конгресс США
29 ноября 2023, 08:19
Политика Байдена не сможет побороть масштабную проблему наркомании в США
Unsplash
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Президент США Джо Байден отказался от борьбы с наркокартелями и не планирует решать вопрос растущей наркомании среди американцев. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что вопрос опиоидов и отношений с Мексикой и Китаем будет играть важную роль в предвыборной гонкев Америке. По его словам, число наркоманов в штатах растет с каждым годом.

«Фентаниловая карта играет против Джо Байдена и демократов - в США действительно сейчас серьезный кризис с опиоидами, сотни тысяч людей погибают от передозировок», - отметил Дудаков.

Эксперт добавил, что США давно стали рынком для сбыта наркотиков. В качестве способа улучшения ситуации американист назвал борьбу с наркокартелями и укрепление границ с Мексикой. По его мнению, Байден решил отложить в сторону все проблемы, связанные с наркоторговлей.

«Именно поэтому фентаниловую карту разыгрывают республиканцы», - заключил политолог.

Ранее Байден обсудил с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы наркотиков и иммиграции. Во время личной встречи американский лидер указал на необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.

США Наркотики Джо Байден
29 ноября 2023, 07:43
Ветер повалил главную новогоднюю елку Вашингтона перед зажжением огней Байденом
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Главная рождественская елка Вашингтона упала перед Белым домом до того, как президент США Джо Байден успел торжественно зажечь на ней огни. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять», - отметило издание.

Садовники, работающие в национальной службе парков, выразили сомнение в том, что елку удастся сохранить и использовать для праздника. Торжественную церемонию зажжения огней с участием Байдена перенесли на 30 ноября.

Высота дерева составляет 12 метров. Норвежскую ель привезли в столицу еще в начале ноября из Западной Виргинии.

Ранее американский лидер оконфузился на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Он отказался произносить слово с телесуфлера, потому что оно было очень сложным. Байден запутался на первом слоге и признался, что даже не будет пытаться прочитать слово его целиком. В ответ на это зал рассмеялся.

В начале ноября президент США назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо своим именем. Конфуз произошел на саммите «Партнерство Америк для экономического процветания» в Вашингтоне.

США Джо Байден
29 ноября 2023, 07:35
«Только чувство стыда». Немецкий депутат раскритиковал главу МИД Германии
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила много дипломатических ошибок, в том числе в отношении России и Израиля. Немецкий депутат Сара Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за высказывания чиновницы и внешнюю политику своего государства. Об этом сообщили «Известия».

«Какая безответственная и извращенная логика! Я считаю, что такой министр иностранных дел может вызывать только чувство стыда», - написала она в соцсетях.

Сара Вагенкнехт обвинила Анналену Бербок в дипломатических ошибках и проведении неверной, на ее взгляд, внешней политики. Она напомнила, что министр объявила войну России и отвергла решение палестино-израильского конфликта мирным путем.

Анналена Бербок в январе на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европы устроили войну против России. Позднее она отказалась от своих слов. Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сказал, что министр пыталась сплотить страны НАТО, Евросоюза и G7 для помощи Украине, и не подтверждала участие ФРГ в конфликте.

Германия Депутаты
29 ноября 2023, 07:25
Руководство Японии предложило внести хронику бомбардировки Хиросимы список ЮНЕСКО
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Японское правительство рекомендовало внести хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в список документального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила газета The Japan Times.

Хроника состоит из более 1,5 тысячи фотографий и двух кинолент, которые сняли в период с 6 августа 1945 года. На материалах фотографы и операторы запечатлели результаты атомной бомбардировки со стороны США, в том числе раненых людей и грибовидное облако.

Номинация в реестр «Память мира» проходит раз в два года, при этом страна может подать две заявки. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии рассмотрело пять заявок и выбрало две из них. Помимо хроники бомбардировок ведомство рекомендовало включить в список всемирного наследия хранилище сутр в буддийском храме Дзодзедзи. Японская сторона передаст заявки в ЮНЕСКО до конца ноября.

Ранее в список всемирного наследия вошла пустыня Каракумы. В перечень также включили пустынные экосистемы Туркменистана «Берекетли Гарагум», «Ераджи», «Гаплангыр» и «Репетек».

Япония

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