Американского политика Сантоса предложили исключить из конгресса

Президент США Джо Байден отказался от борьбы с наркокартелями и не планирует решать вопрос растущей наркомании среди американцев. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что вопрос опиоидов и отношений с Мексикой и Китаем будет играть важную роль в предвыборной гонкев Америке. По его словам, число наркоманов в штатах растет с каждым годом.

«Фентаниловая карта играет против Джо Байдена и демократов - в США действительно сейчас серьезный кризис с опиоидами, сотни тысяч людей погибают от передозировок», - отметил Дудаков.

Эксперт добавил, что США давно стали рынком для сбыта наркотиков. В качестве способа улучшения ситуации американист назвал борьбу с наркокартелями и укрепление границ с Мексикой. По его мнению, Байден решил отложить в сторону все проблемы, связанные с наркоторговлей.

«Именно поэтому фентаниловую карту разыгрывают республиканцы», - заключил политолог.

Ранее Байден обсудил с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы наркотиков и иммиграции. Во время личной встречи американский лидер указал на необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.