Американское посольство осудило поджог информцентра НАТО в Кишиневе

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«Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишиневе решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении информационного центра НАТО», - указали в американском представительстве.

Офис информационного центра альянса располагается в кампусе Молдавского государственного университета. По информации пресс-службы организации, пожар произошел вечером 8 февраля.

«Мы тесно сотрудничаем с властями для расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», - отметили в центре.

Ранее в МВД Чили предположили, что причиной крупных пожаров в стране стал поджог Национального заповедника Лаго-Пеньуэлас. Глава ведомства Каролина Тоха призвала дождаться результатов расследования.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.