Американский журналист назвал скрытую причину нападения ХАМАС на Израиль

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«Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией», - сказал он.

По его словам, потепление отношений между государствами даже на начальной стадии может привезти к монументальному сдвигу в геополитике Ближнего Востока.

Роа отметил, что конфликт поставил Саудовскую Аравию в тяжелое положение. Недавнее движение Эр-Рияда к налаживанию отношений с Израилем обусловлено стремлением противостоять иранским региональным амбициям и желанием получить израильские технологии. При этом Саудовская Аравия всегда поддерживала «палестинское дело», что исключит возможность Эр-Рияда придерживаться ранее намеченного курса.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран помог спланировать нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Официальное разрешение на это якобы дали на встрече в Бейруте.