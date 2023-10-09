Американский журналист назвал скрытую причину нападения ХАМАС на Израиль
Атаки палестинского радикального движения ХАМАС нацелены на срыв зарождающегося сближения Израиля и Саудовской Аравии. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа.
«Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией», - сказал он.
По его словам, потепление отношений между государствами даже на начальной стадии может привезти к монументальному сдвигу в геополитике Ближнего Востока.
Роа отметил, что конфликт поставил Саудовскую Аравию в тяжелое положение. Недавнее движение Эр-Рияда к налаживанию отношений с Израилем обусловлено стремлением противостоять иранским региональным амбициям и желанием получить израильские технологии. При этом Саудовская Аравия всегда поддерживала «палестинское дело», что исключит возможность Эр-Рияда придерживаться ранее намеченного курса.
Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран помог спланировать нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Официальное разрешение на это якобы дали на встрече в Бейруте.