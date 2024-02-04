Неофициальный канал театра уточнил, что популярный американский журналист появился на балете «Спартак».

О визите Карлсона в Москву написал в соцсети X и его коллега Джексон Хинкл.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, боже, пусть это будет интервью с [президентом России Владимиром] Путиным», - написал он.

Ранее бывший ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у Путина, но правительство США остановило его. Карлсон не уточнил подробностей, но отметил, что американцы не знают истинного положения дел. Он также добавил, что многих сотрудников масс-медиа в США уволили за то, что они освещали правду.

В конце прошлого года журналист обвинил администрацию президента Джо Байдена во лжи. По его словам, власти США утверждали, что поддержка ВСУ якобы поможет победить Россию и предотвратит ее вторжение на территорию Европы, но в итоге Соединенные Штаты сами остались «побитыми».