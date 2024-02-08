Американский журналист испугался последствий интервью Путина Карлсону

«Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью „легитимным“ западным журналистам. Такер Карлсон не журналист и не репортер, но он „играл“ одного из них на телевидении», - сказал Фиглюцци.

Он отметил, что лидер России раньше работал в КГБ. Это указывает на то, что президент соглашается на дело только тогда, когда знает конечный итог. У Путина всегда есть определенная стратегия и цель.

«Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», - заявил журналист с тревогой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился, что диалог Путина и Карлсона следует публиковать в сеть. Также в журнале Newsweek заявили, что журналист может попасть под западные санкции после разговора с президентом России. В таком случае ему запретят въезд в страны ЕС.