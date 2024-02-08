08 февраля 2024, 06:01

Американский журналист испугался последствий интервью Путина Карлсону

РИА «Новости»
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Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность из-за последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью „легитимным“ западным журналистам. Такер Карлсон не журналист и не репортер, но он „играл“ одного из них на телевидении», - сказал Фиглюцци.

Он отметил, что лидер России раньше работал в КГБ. Это указывает на то, что президент соглашается на дело только тогда, когда знает конечный итог. У Путина всегда есть определенная стратегия и цель.

«Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», - заявил журналист с тревогой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился, что диалог Путина и Карлсона следует публиковать в сеть. Также в журнале Newsweek заявили, что журналист может попасть под западные санкции после разговора с президентом России. В таком случае ему запретят въезд в страны ЕС.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 06:21
Евросоюз подготовился к трансатлантической торговой войне с США в случае победы Трампа
piqsels
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Республиканец Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах США ввести торговые тарифы для Евросоюза. Страны начали обдумывать ответные меры, сообщило агентство Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в Евросоюзе проанализировали разные сценарии развития событий после ноябрьских выборов в США. Особое внимание уделили варианту, который связан с победой Дональда Трампа. По словам собеседника агентства, исполнительный орган сообщества буквально начал готовиться к торговой войне со Штатами.

Стиль потенциального президента стал более агрессивным, заявил другой источник. Страны Евросоюза, по его мнению, должны подготовиться ко всему. Во время своего правления Дональд Трамп обрушился на Всемирную торговую организацию, поставил под сомнение гарантии европейской безопасности, ввел тарифы на сталь и алюминий.

Команда республиканца разработала новых комплекс мер в отношении Евросоюза. Если Дональд Трамп снова станет президентом, США введут минимальные торговые тарифы в размере 10%, примут контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги.

Среди предвыборных обещаний кандидата в президенты - остановить конфликт на Украине. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп сдержит слово.

США Экспорт Международные отношения Торговля Дональд Трамп Евросоюз Экономика
08 февраля 2024, 05:06
Власти Германии захотели забрать себе активы «Роснефти»
РИА «Новости»
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Правительство Германии намерено национализировать дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн „Роснефть“ был формально привлечен к соответствующим слушаниям», - сказано в материале.

Издание отметило, что слушания являются формальностью. Далее последует национализация. Окончательное решение еще не приняли, но в Берлине высказываются против постоянного продления полномочий внешнего управления.

Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года. Целью трастового управления назвали предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ноябре 2023 года отметил, что усиление санкционного давления на Россию оказывает негативное влияние на работу компании. Слова директора привел на своем сайте телеканал RT.

Германия Суд Россия Роснефть Экономика
08 февраля 2024, 04:26
Кирби усомнился, что интервью Путина Карлсону стоит выпускать
РИА «Новости»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлосону следует выпускать. Его слова передало РИА «Новости».

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», - ответил он журналистам на вопрос о реакции администрации США из-за предстоящего выхода интервью.

Ранее издание Newsweek сообщило, что Карлсон может попасть под санкции Евросоюза из-за диалога с Путиным. Мужчине могут запретить въезд в страны ЕС.

Владелец соцсети Х, предприниматель Илон Маск возмутился после новостей о вероятных санкциях против публициста. По его словам, Карлсон является «видным американским журналистом», поэтому такие меры сильно бы оскорбили общественность США.

США Санкции Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 04:21
Такер Карлсон указал точное время выхода интервью с Путиным
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон сообщил точное время выхода интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети.

Интервью выложат на сайт журналиста 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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