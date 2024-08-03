Американский военный вертолет сел на рисовое поле в Японии

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Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews, правоохранителей доставили в больницу.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие скандировали лозунги против массовой миграции, подожгли автомобиль и центральное отделение полиции Сандерленда.

Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забрасали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

«Восемь человек были арестованы, а трое полицейских доставлены в больницу», - писали авторы материала.

Нападение на танцевальную студию произошло в конце июля. Подросток, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам, еще несколько человек пострадали. Соседи рассказали изданию BBC , что семья подозреваемого «переехала в Великобританию из Руанды».

После происшествия в центре Сандерленда собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Первые столкновения с полицией произошли у городской мечети.

Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews , правоохранителей доставили в больницу.