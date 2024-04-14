Американский военный самолет запросил аварийную посадку в Катаре

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Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании — Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.

«Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», - сказал корреспондент телеканала.

Осколки сбитых ракет упали и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого произошли взрывы и пожары.

Ранее сообщалось, что Иордания закрыла воздушной пространство для гражданских судов в ожидании удара Ирана по Израилю.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил десятки беспилотников и баллистические ракеты по территории Израиля. В Корпусе стражей исламской революции удар назвали операцию «Истинное обещание».

В начале марта Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал ответить на действия Израиля.

Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании - Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.