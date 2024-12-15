Американский телеканал заплатит Трампу круглую сумму за клевету

В соглашении, которое обнародовали представители издания, говорится, что телеканал выплатит еще миллион долларов в качестве гонорара адвокатам Трампа и принесет извинения.

«ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях в отношении президента Дональда Трампа, сделанных во время интервью Джорджа Стефанопулоса с представителем Нэнси Мейс в программе This Week на канале ABC 10 марта 2024 года», - сообщили адвокаты телеканала.

Трамп подавал иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что Стефанопулос и ABC News опорочили его - ведущий 10 раз в прямом эфире заявил как факт, что присяжные признали Трампа виновным в изнасиловании Джин Кэррол.

Кэррол утверждала , что встреча с Трампом у нее произошла в универмаге в середине 1990-х годов. В 2023 году присяжные постановили, что Дональд Трамп совершил над Кэррол сексуальное насилие - но не нашли доказательств того, что он ее изнасиловал, в американском законодательстве речь идет о преступлениях разной степени тяжести.