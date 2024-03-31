Американский штат останется без помощи НАТО из-за нюанса в договоре об обороне

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Глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо объяснил, что причина такой ситуации в том, что Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку находятся в Тихом океане.

Таким образом, партнеры Штатов по Североатлантическому договору не обязаны помогать защищать эту территорию.

Аналогичная ситуация сложилась со штаб-квартирой Индо-Тихоокеанского командования, которая находится неподалеку от Гонолулу.

«У США и НАТО в случае удара Китая по Гавайям будет отговорка об освобождении от ответственности», - отметили журналисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай для альянса является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Журналисты Global Times увидели в этих словах стремление развязать мировую войну.