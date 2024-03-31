31 марта 2024, 18:19

Американский штат останется без помощи НАТО из-за нюанса в договоре об обороне

РИА «Новости»
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Союзники США по НАТО будут не обязаны вступать в боевые действия в случае вооруженной атаки на базу Перл-Харбор в штате Гавайи. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо объяснил, что причина такой ситуации в том, что Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку находятся в Тихом океане.

Таким образом, партнеры Штатов по Североатлантическому договору не обязаны помогать защищать эту территорию.

Аналогичная ситуация сложилась со штаб-квартирой Индо-Тихоокеанского командования, которая находится неподалеку от Гонолулу.

«У США и НАТО в случае удара Китая по Гавайям будет отговорка об освобождении от ответственности», - отметили журналисты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай для альянса является наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе. Журналисты Global Times увидели в этих словах стремление развязать мировую войну.

США НАТО Китай
31 марта 2024, 18:01
Токаев обрушился с критикой на чиновников из-за ситуации с паводками
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры целому ряду должностных лиц в связи с непринятием положенных мер для предупреждения ЧС из-за паводков. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам оперативного совещания.

«Глава государства в ходе заседания сделал строгий выговор министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и первому заместителю премьер-министра Роману Скляру за непринятие своевременных противопаводковых мер», - отметили в пресс-службе.

Также выговоры получили глава администраций Павлодарской, Алма-Атинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей.

Токаев раскритиковал и действия руководителей регионов и кабмина за непрофессионализм и халатность.

Он обратил внимание на отсутствие координации между местными исполнительными органами и правительством, а также выразил сожаление из-за крупных потерь личного имущества у жителей пострадавших регионов.

Ранее стало известно, что из-за паводков в Казахстане эвакуировали целое село.

Казахстан Паводки Чиновники Касым-Жомарт Токаев
31 марта 2024, 16:32
Россию попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
РИА «Новости»
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Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.

В прошлом году рост экономики России компенсировал спад на 1,2%, который зафиксировали в 2022 году.

По темпам роста экономики на первом месте оказалась Индия (7,2%), второе место занимает Китай (5,2%), тройку замкнула Индонезия (5,1%). Сильнее всего рост ВВП замедлился в Великобритании - до 0,1%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в прошлом году рост отечественной экономики в среднем оказался выше среднемировых темпов. При этом он призвал правительство обратить внимание на снижение инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тренд роста экономики России сохранился и на 2024 год. По его словам, кабмин смог адаптировать ее к новым мировым вызовам.

G20 Россия Экономика ВВП
31 марта 2024, 15:38
Путин вызывал беспокойство на Западе из-за вызова НАТО — Al Mayadeen
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Президент России Владимир Путин вызвал восхищение многих стран, бросив вызов НАТО. Это спровоцировало беспокойство на Западе. Об этом сообщило издание Al Mayadeen.

« Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», - подчеркнули авторы материала.

В таком развитии событий заинтересованы страны Глобального Юга, считают журналисты. По их мнению, конфликт на Украине стал поворотным моментом, ознаменовавшим переход к многополярному миропорядку.

Одновременно странами БРИКС строится альтернативными финансовый рынок. И шумиха вокруг использования замороженных российских активов указывает на конец гегемонии США, указало издание.

По оценке Al Mayadeen, Путин своей политикой по защите нацбезопасности укрепил позиции внутри страны.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что президент России переиграл западные страны.

Россия Запад НАТО Владимир Путин
31 марта 2024, 14:26
Два человека погибли в потасовках на муниципальных выборах в Турции
РИА «Новости»
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Несколько конфликтов произошло на муниципальных выборах в Турции, в результате погибли два человека. Об этом сообщило издание Anadolu.

В ходе выборов местного главы управы в сельской местности в юго-восточной провинции Диярбакыр две группы граждан устроили словесную перепалку, которая затем переросла в вооруженную потасовку.

Мужчины начали нападать друг на друга, применять огнестрельное оружие, камни и палки. В результате погиб один человек и еще 11 пострадали. Сейчас в районе дежурит полиция, пострадавших отправили в больницы.

В провинции Бурса на западе Турции в ходе конфликта скончался местный житель, пострадали двое. Причиной потасовки стала поддержка местным жителем кандидата от другого клана, что вызвало вопросы у его родственников. Началась драка, в ходе которой в одного из участников драки выстрелили в упор из ружья.

В начале марта в Турции задержали более 30 человек по подозрению в подготовке терактов.

Турция Выборы

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