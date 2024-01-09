Американский сенатор заявил о возможном решении проблемы с миграционной политикой США

По его словам, участники переговоров по вопросу границы с Мексикой планируют опубликовать текст соглашения к концу недели. Он заверил, что времени на ознакомление с документом будет предостаточно.

«Чтобы принять закон, у нас должно быть согласие сената от демократов, Белого дома от демократов и палаты представителей от республиканцев <…> И тогда соглашение должно сработать», - подчеркнул Лэнкфорд.

Он добавил, что палата представителей может внести свои правки в проект закона. Тогда сенату предстоит согласиться с ними, чтобы документ передали на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В прошлом году республиканцы потребовали выделить средства на борьбу с нелегальной миграцией в США. Также они выступили за строительство стены рядом с Мексикой.