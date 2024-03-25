Американский сенатор связал теракт в Подмосковье с провалом Байдена в Афганистане

«При администрации [Дональда] Трампа ИГ* фактически вышел из дела. У них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана , мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», - сказал он.

Сенатор предупредил об опасности для США. Он уверен, что террористы хотели бы повторить теракт в Crocus City Hall на американской территории. Ситуацию, по словам Марко Рубио, усугубил миграционный кризис и скопление нелегальных мигрантов у южной границы Штатов, что, по его мнению, стало провалом политики Джо Байдена.

США возложили ответственность за теракт на «ИГ-Хорасан»* - афганское подразделение международной группировки. В Германии заявили об опасности нападений ее приверженцев.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.