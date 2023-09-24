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Свое заявление Келли, который является яростным апологетом Украины, сделал после недавней поездки в Киев. Там он уверял местные власти в неизменности курса Штатов на поддержку Украины.

«Если она прекратится, они проиграют, а [президент РФ Владимир] Путин выиграет… Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими», - заявил Келли и отметил, что США этого не хотят.

Украина не сможет победить Россию, так как полностью зависит от западных поставок. А союзники отправляют на Украину устаревшее вооружение, тем самым избавляясь от ненужной и подлежащей утилизации техники, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.