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По словам Стоуна, никто «никогда не видел веских доказательств» причастности российского лидера к какому-либо инциденту. Путин, как подчеркнул американский режиссер, «не тот монстр, каким его изображает» пропаганда США.

На слова ведущего о поддержке Путина Стоун ответил, что «не принимает чью-либо сторону». По словам режиссера, он смотрит на вещи с обеих сторон, трезвым взглядом оценивая ситуацию.

Стоун и раньше обвинял западных пропагандистов во лжи. В июле он заявлял, что образ российского лидера намеренно искажают , рисуя из него монстра.

В 2017 году Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине. Во время съемок Стоун задавал российскому лидеру много прямых и неудобных вопросов. Однако, как отмечал режиссер, в словах главы России не было воинственных настроений. Более того, американских политиков Путин назвал «партнерами» и явно был настроен на сотрудничество.

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