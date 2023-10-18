Американский ревизор возглавил группу по проверке использования Украиной помощи

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Представитель Пентагона возьмет на контроль использование помощи Украине и другим странам, сумма переданных им со стороны США средств составила 113 миллиардов долларов. Кроме того, Сторч займется подготовкой ежеквартальных отчетов, которые будут доступны общественности.

Генеральный инспектор приступит к работе 18 октября, отметило издание.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил президента США Джо Байдена в том, что он скрывает отчеты о растратах на Украине. По словам Пола, глава государства намеренно утаил информацию о масштабах коррупции среди украинского руководства.

Он добавил, что Украина являлась одним из самых коррумпированных государств мира. В связи с этим проблему коррупции нельзя оставлять без внимания, потому что США оказывают стране существенную финансовую поддержку, отметил сенатор.