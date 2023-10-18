Американский ревизор возглавил группу по проверке использования Украиной помощи
Группу, которая будет проверять, как именно Украина использует военную помощь, возглавил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».
Представитель Пентагона возьмет на контроль использование помощи Украине и другим странам, сумма переданных им со стороны США средств составила 113 миллиардов долларов. Кроме того, Сторч займется подготовкой ежеквартальных отчетов, которые будут доступны общественности.
Генеральный инспектор приступит к работе 18 октября, отметило издание.
Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол обвинил президента США Джо Байдена в том, что он скрывает отчеты о растратах на Украине. По словам Пола, глава государства намеренно утаил информацию о масштабах коррупции среди украинского руководства.
Он добавил, что Украина являлась одним из самых коррумпированных государств мира. В связи с этим проблему коррупции нельзя оставлять без внимания, потому что США оказывают стране существенную финансовую поддержку, отметил сенатор.