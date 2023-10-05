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«Если вы услышите, что кто-то винит Путина (за политический раскол в США - прим. ред.), то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего», - заявил американский военный в ответ на слова бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о российском президенте.

Клинтон заявила , что Путин якобы «пребывает в восторге» от турбулентности в американском конгрессе, которая может привести к прекращению военной помощи Украине.

Экс-разведчик отметил, что российский лидер предпочитает решать вопросы «коллегиально», и это выгодно отличает политику России от США, где принято слепо гнуть свою линию вопреки интересам американцев. Риттер заявил, что США стали жертвой не вмешательства Путина, а рационального подхода России к решению международных проблем.