Американский разведчик рассказал о раскрытой сети агентов ЦРУ в Китае

Источник издания отметил, что раскрытие агентурной сети повлекло за собой ряд последствий. По его словам, США не смогли ничего узнать о планах председателя КНР Си Цзиньпина по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню.

«Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», - указал американский разведчик.

Он добавил, что всего в Китае с 2010 по 2012 год китайская сторона разоблачила около 20 американских агентов. Сотрудник ЦРУ также сообщил, что США ставят китайский вопрос выше, чем конфликт на Ближнем Востоке или ситуацию на Украине, поэтому власти стремятся любым способом собрать информацию о планах руководства КНР.

Ранее американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет страны. Согласно документу, на противостояние с Китаем США выделят 11,5 миллиарда долларов.