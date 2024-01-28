28 января 2024, 00:15

Американский профсоюз пограничников поддержал Техас в конфликте с Белым домом

РИА «Новости»
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Правительство США делает все возможное, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы в беседе с РИА «Новости».

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», - заявили в организации.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота. По ее словам, это не способствует решению проблемы.

Эббот отмечал, что готов конфликтовать с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы. Он объяснил, что в Техасе намерены и дальше возводить новые заградительные постройки. Также губернатор намекнул, что проблему решит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, когда снова вступит на должность президента страны.

США Мигранты Белый дом в США
28 января 2024, 01:07
Самолет экстренно сел в Анталье после криков о помощи в из грузового отсека
Freepik
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Крики о помощи раздались из грузового отсека самолета авиакомпании Pegasus, который летел из Стамбула в Эр-Рияд. Об этом сообщил сайт  HavaSosyalMedya.

«Как утверждается, во время полета самолета Airbus A321, выполняющего рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что пилоты решили экстренно посадить самолет в аэропорту Антальи. Воздушное судно село примерно в 0:10 (время совпадает с московским).

Новой информации по самолету пока не поступило.

Ранее французская газета Le Matin сообщила, как едва живого мигранта с переохлаждением нашли в аэропорту Париж-Орли во время осмотра в нише шасси самолета. Мужчина выжил, его положили в местную больницу.

Крики о помощи раздались из грузового отсека самолета авиакомпании Pegasus, который летел из Стамбула в Эр-Рияд. Об этом сообщил сайт HavaSosyalMedya.

Самолеты Авиакомпании
27 января 2024, 22:46
Белый дом назвал небезопасными действия губернатора Техаса по защите границы
Freepik
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Администрация американского лидера Джо Байдена посчитала «небезопасными» действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите границы Америки с Мексикой. Об этом сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», - заявила она в ходе брифинга, комментируя деятельность главы штата.

Ранее Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральным правительством из-за ситуации с демонтажем заграждений рядом с границей. По его словам, в Техасе намерены возводить новые заградительные барьеры.

Он отметил, что проблему решит следующий президент США, когда вступит в должность после выборов в этом году. Так он намекнул о поддержке экс-главы Штатов Дональда Трампа, который выдвинет свою кандидатуру в президентской гонке. Политик намерен решить миграционный вопрос в стране и ограничить помощь Украине.

США Мигранты Белый дом в США
27 января 2024, 22:44
Нацгвардия Техаса перебросила тяжелую бронетехнику на границу с Мексикой
Global Look Press
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В Сети появилось видео из Техаса, на котором тяжелая военная бронетехника следует по направлению к границе с Мексикой. Ролик выложил в Telegram-канале ведущий Владимир Соловьев.

«Национальная гвардия Техаса перебрасывает бронетехнику на границу с Мексикой. На платформах боевые танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley», - подписал журналист видеоролик.

На кадрах, снятых из автомобиля на железнодорожном переезде, мимо следует состав, полностью загруженный боевой бронированной техникой. Помимо танков и БМП, на платформе видно другие специализированные автомобили.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пойдет на конфликт с федеральными властями, отстаивая безопасность границы страны. В штате продолжат возводить заградительные барьеры на границе с Мексикой. В случае необходимости губернатор штата Оклахома Кевин Ститт готов направить в Техас национальную гвардию.

Мексика США Мигранты Военные Танки
27 января 2024, 22:21
«Блокбастер и реалити-шоу». Кризис в Техасе — это часть предвыборной пьесы
Unsplash
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Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме, что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.

Корреспондент предположила, что когда-нибудь Америка распадется, но это произойдет не сейчас.

«А пока мы наблюдаем за сюжетом, выстроенным в жанре „конфликт“», - сыронизировала Кононова.

С одной стороны - республиканцы. Они ратуют за закрытие границ и изоляционизм. На другой стороне - демократы, которые хотят видеть США гегемоном, перекраивающим мир под себя.

«Каждой из сторон необходимо отыграть свою часть пьесы перед выборами. Как можно ярче и громче», - подытожила Кононова.

Компромиссы найдутся Журналист отметила, что на первый взгляд, кризис в Техасе может быть выгоден для России и ситуации в зоне СВО - администрация США переключится на конфликт в своей стране и забудет про Украину. Однако не все так просто.

«Но… Американская политика - это блокбастер, реалити-шоу. Особенно, когда начинается предвыборная гонка. Иначе американское общество не растормошить. На мой взгляд, кризис в Техасе уйдет с первых полос сразу после выборов. И компромиссы найдутся, и „колючку“ для ограждений привезут покачественнее», - поделилась Кононова.

Корреспондент рассказала о подсчетах экономистов, согласно которым отделение штата кажется вполне реальным. Экономика Техаса - восьмая на планете, ВВП штата составляет 2,5 триллиона долларов. Прибыль от добычи нефти в пересчете на душу населения выше, чем в Саудовской Аравии и России.

«Но какой бы жирной ни была экономика Техаса - она держится на связях, интеграции с другими штатами», - отметила Кононова.

Воз и ныне там Другой штат - Калифорния - тоже периодически заявляет о желании отделиться. За всю историю существования штата такие предложения выдвигались более 200 раз, отметила журналист.

Кризис в Техасе набирает обороты, в штате в очередной раз заговорили об отделении от США. Корреспондент «360» Елена Кононова заявила на стриме , что ситуация в этом южном штате уйдет с первых полос американских газет сразу после выборов, когда каждая из сторон отыграет свою часть пьесы.

США Кризис Экономика Выборы

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