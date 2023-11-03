Американский правозащитник назвал политику Запада аморальной

Он напомнил о ситуации в Афганистане и секторе Газа, на которую прямым образом повлияла внешняя политика Белого дома. Правозащитник раскритиковал действия США и назвал испорченными чиновников и других высокопоставленных лиц, участвовавших в разжигании конфликтов.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают „коллективный Запад“», - отметил Барака.

Ранее ситуацию на Украине и войну в Афганистане сравнил экс-лидер США Дональд Трамп. По его мнению, политики стали игнорировать украинскую тему, потому что «дела идут не очень хорошо». Бывший президент США добавил, что он бы не допустил конфликта на Украине, если бы снова стал руководить страной.