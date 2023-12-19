Он заверил, что жители Европы видят в Байдене «живую метафору» того, что произошло с американцами как с нацией. По его словам, Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Власти страны перестали контролировать границы и иммиграцию. Также в США больше не подавляют преступность.

«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», - констатировал Макгрегор.

Украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что Байден «продаст» Киев ради победы на выборах. По его мнению, американский лидер может заставить власти республики сесть за стол переговоров с Россией ради поднятия своего рейтинга.