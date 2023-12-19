19 декабря 2023, 07:58

Американский полковник заявил о катастрофическом положении США из-за Байдена

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты оказались в катастрофическом положении из-за главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он заверил, что жители Европы видят в Байдене «живую метафору» того, что произошло с американцами как с нацией. По его словам, Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Власти страны перестали контролировать границы и иммиграцию. Также в США больше не подавляют преступность.

«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», - констатировал Макгрегор.

Украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что Байден «продаст» Киев ради победы на выборах. По его мнению, американский лидер может заставить власти республики сесть за стол переговоров с Россией ради поднятия своего рейтинга.

США Белый дом в США Джо Байден
19 декабря 2023, 07:27
«Стремление к постоянной войне с Россией». Французского политика возмутило заявление министра обороны Германии
РИА «Новости»
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Призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса наращивать вооружения из-за новых военных угроз назвали во Франции сумасшествием и помешательством на борьбе с Россией. Председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в X (бывшем Twitter), что такую воинственность Европе навязали США.

«Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», - написал он.

Флориал Филиппо заявил, что, во-первых, заявление Бориса Писториуса подтвердило стремление Германии к постоянной борьбе с Россией по самоубийственной для Европы инициативе США. Во-вторых, по его мнению, это стало свидетельством планов министра навязать Старому свету армию под немецко-американским руководством. Политик призвал Францию не поддерживать его идеи.

Борис Писториус заявил, что у Европы есть от пяти до восьми лет на перевооружение армии. Затем, по его прогнозу, страны могут столкнуться с новыми военными угрозами.

Германия Международные отношения Россия
19 декабря 2023, 07:11
США посоветовали выбрать Меркель неформальным посредником между Россией и Украиной
РИА «Новости»
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. У нее есть контакты с российским лидером и нет обязательств перед действующим правительством, заявил в статье The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

Он выступил за невоенное взаимодействие с Россией и предложил чаще устраивать неформальные встречи. Брюс Дэйтон заявил, что так действовали во время предыдущих обострений палестино-израильского конфликта. Профессор посоветовал поощрять разные подходы к разрешению проблем, обсуждать стратегии деэскалации и передавать лучшие из них через официальных диппредставителей.

«Есть естественные кандидаты на такую ​​роль. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признана главным партнером [президента России Владимира] Путина по переговорам. У нее есть опыт общения с ним и свобода не быть напрямую связанной с действующим правительством», - сказал он.

Брюс Дэйтон предложил также провести переговоры на уровне транснациональных корпораций. Он привел в качестве примера усилия американского бизнесмена Армана Хаммера, который во время афганской кампании контактировал с Советским Союзом и оповещал об этом Госдепартамент США.

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что в 2024 году ситуация изменится. Он допустил, что Украину подтолкнут к переговорам, независимо от ее желания и мнения Евросоюза.

Ангела Меркель Россия Переговоры Украина Отношения России и Украины
19 декабря 2023, 06:16
«Возникнет новая ситуация». Президент Чехии предупредил о сдвиге ситуации на Украине
РИА «Новости»
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Ситуация на Украине в 2024 году сложится таким образом, что станет еще более невыгодной Западу. Переговоры с Россией пройдут независимо от желания Евросоюза, заявил Seznam Spravy президент Чехии Петр Павел.

«Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. <…> Пока что сдвиг будет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе представляем», - сказал он.

Россия, по мнению Петра Павла, рассчитывает на победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, чтобы сообща с ним условиться о переговорах с Украиной , достичь компромисса и вернуть себе роль ключевого игрока на мировой арене. Президент Чехии заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта произойдет независимо от желания украинской власти или стран Евросоюза.

Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик заявил, что Украина проиграет в любом случае. По его мнению, из-за плачевной ситуации на поле боя США заинтересованы в ее переговорах с Россией.

Чехия Международные отношения Россия Переговоры Евросоюз Украина
19 декабря 2023, 04:36
Число погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 111
РИА «Новости»
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В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли 111 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Сильное землетрясение произошло вечером в понедельник, 18 декабря, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. В районе зафиксировали несколько мощных подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В результате толчков получили повреждения дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения. Спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 86 человек , еще 96 получили ранения.

Землетрясения Китай

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