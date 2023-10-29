Американский полковник раскрыл сюрприз США для Украины

«Когда дела идут не так, как мы хотим, <…> мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине... в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем», - сказал он.

По мнению эксперта, большинству простых американцев практически не интересно, что происходит за пределами их страны, поэтому США просто решат «сменить тему».

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что США столкнулись с нехваткой кадрового резерва и фактически потеряли свою армию. Он пояснил, что военная служба прекратила пользоваться авторитетом среди американцев. Зная про слабости армии, американские политики продолжают участвовать в бессмысленных конфликтах.