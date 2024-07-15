15 июля 2024, 17:26

Американский отставной офицер сообщил о грядущем крахе США

РИА «Новости»
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Господство США постепенно терпит крах из-за создающегося многополярного миропорядка. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, остановить этот крах нельзя, можно лишь замедлить и помочь стране стать партнером в новых условиях. Уилкерсон выразил уверенность, что теперь США придется на равных общаться с Россией и Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал методы, к которым прибегает Запад, чтобы попытаться сохранить доминирование на мировой арене.

В июне он указал, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз мог бы стать одним из центров нового мира, но для этого он должен выполнить условие - одуматься и осознать тупиковость своего нынешнего политического курса.

США Россия Китай
15 июля 2024, 16:44
Россию попросили ускорить поставки С-400 в Индию
РИА «Новости»
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Индия попросила Россию ускорить передачу четвертой и пятой эскадрилий зенитных ракетных систем С-400, которые российская сторона планировала отправить в 2026 году. Об этом сообщило индийское агентство ANI.

«Индия в ходе недавних переговоров обратилась к российской стороне с просьбой ускорить поставки для удовлетворения всех потребностей индийских воздушных сил», - отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что российская сторона пообещала рассмотреть такую возможность.

На прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Главы государств общались более трех с половиной часов. Также российский лидер вручил коллеге высшую государственную награду - орден Андрея Первозванного.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что между политиками на переговорах не возникло никаких разногласий.

Индия Россия
15 июля 2024, 16:06
Секретная служба США усилила меры безопасности на съезде республиканцев
Global Look Press
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Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа и пообещала всячески содействовать расследованию покушения на него. Заявление директора Кимберли Читл привела пресс-служба ведомства.

«Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы понять, что и как произошло, а также как предотвратить такие инциденты в дальнейшем», - сообщила она.

Читл выразила соболезнования близким мужчины, убитого при стрельбе, и поддержку раненым.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелявший пулей из винтовки задел ухо экс-президента. В преступлении заподозрили 20-летнего Томаса Мэттью Крукса , которого ликвидировали на месте сотрудники ФБР.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал саму Секретную службу США виновной в покушении на Трампа.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 16:03
Дуров рассказал о привлекательности Казахстана для бизнеса
Telegram
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен поездкой в Казахстан, который назвал главным экономическим хабом Центральной Азии. За четыре проведенных в республике дня предприниматель посетил Астану, Алма-Ату, курорт Бурабай и Чарынский каньон. Итоги своего визита он подвел в Telegram-канале, опубликовав фотографии с достопримечательностями.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен поездкой в Казахстан, который назвал главным экономическим хабом Центральной Азии. За четыре проведенных в республике дня предприниматель посетил Астану, Алма-Ату, курорт Бурабай и Чарынский каньон. Итоги своего визита он подвел в Telegram-канале , опубликовав фотографии с достопримечательностями.

По словам Дурова, Казахстан привлекает международные компании и технологические стартапы своими условиями для ведения бизнеса, а также льготными налогами. Он добавил, что страна значительно укрепила позиции в сфере науки и образования, открывая инновационные школы и университеты.

Дуров отметил, что мессенджером Telegram пользуются пользуются 12,5 миллиона жителей Казахстана, то есть более половины граждан 20-миллионной республики.

«Мы гордимся тем, что являемся основной коммуникационной платформой для народа Казахстана, и надеемся и впредь оставаться инструментом, ускоряющим его стремительную экономическую и цифровую трансформацию», - написал Дуров.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев в беседе с изданием Zakon ранее рассказал, что Дуров приехал по приглашению властей республики в рамках тура по странам Центральной Азии.

Постоянным местом жительства основателя Telegram остается Дубай. Установившаяся там жаркая погода оставила предпринимателя без смартфона. В начале июня Дуров опубликовал фотографию расплавленного гаджета. Подписчиков удивила не столько ситуация с воздействием высоких температур на аппарат, сколько его модель. Предприниматель пользовался смартфоном Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).

Казахстан Telegram Бизнес Павел Дуров
15 июля 2024, 15:24
Британский король передал письмо пережившему покушение Трампу
Global Look Press
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Письмо с неизвестным содержанием направил король Великобритании Карл III раненному при покушении во время митинга бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщила газета The Mirror.

Сотрудники королевского двора заявили, что послание его величества передали через посольство Великобритании в Вашингтоне. Содержание послания собеседники журналистов раскрыть отказались, подчеркнув, что король написал письмо как частное лицо.

Редакция не исключила, что в своем послании Карл III высказался в духе премьер-министра Кира Стармера, который в ходе телефонного разговора с Трампом осудил насилие, выразил соболезнование семьям погибших и пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления.

Дональд Трамп получил ранение уха во время стрельбы в городе Батлер, штат Пенсильвания, где проходил митинг в поддержку политика. Подозреваемым в покушении на бывшего главу государства стал 20-летний Томас Мэттью Крукс. В ходе стрельбы погибли двое человек, еще два зрителя получили ранения.

По данным СМИ, в больницу в критическом состоянии увезли двух мужчин 57 и 74 лет. Врачи стабилизировали раненых, и, по последним данным, угрозы их жизни нет.

США Великобритания Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа

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