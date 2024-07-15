По его мнению, остановить этот крах нельзя, можно лишь замедлить и помочь стране стать партнером в новых условиях. Уилкерсон выразил уверенность, что теперь США придется на равных общаться с Россией и Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин назвал методы, к которым прибегает Запад, чтобы попытаться сохранить доминирование на мировой арене.

В июне он указал, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в мире.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз мог бы стать одним из центров нового мира, но для этого он должен выполнить условие - одуматься и осознать тупиковость своего нынешнего политического курса.