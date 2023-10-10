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По словам Макгрегора, Россия при СВО очень сильно нарастила Вооруженные силы, модернизировала их и реорганизовала.

«Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов», - сказал Макгрегор.

Он также иронично добавил, что это отчасти «достижение» американского руководства, которое по отношению к РФ проводило недальновидную политику.

Как отметил бывший советник главы Пентагона, Вашингтон пытался предотвратить создание Россией мощного военного потенциала, однако в итоге получил прямо противоположный результат.

«Мы поступили очень глупо», - сказал Макгрегор.

Ранее российские подразделения прорвали оборону украинских военных около поселка Бердичи под Авдеевкой в ДНР. Кроме того, ВС России ударили с южного фланга. Российские силы подводят ситуацию к созданию «авдеевского котла».