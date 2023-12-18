Споры по поводу финансирования Украины не имеют значения, считает Берлетик. Проблема не в том, что Запад перестал помогать деньгами, а в истощении материальных ресурсов.

«Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже. Они (Запад - прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее [в производстве вооружений])», - заявил пехотинец.

Украине предрекли поражение в течение месяца, если финансовая или военная поддержка США прекратится. Киевским властям посоветовали побыстрее заключить мир с Россией.