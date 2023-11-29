Американский конвертоплан рухнул в районе островов Якусима

Летательный аппарат - винтокрыл затонул в море вблизи островов Якусима. Береговая охрана Японии подтвердила местным СМИ факт аварии. К месту крушения Osprey отправили патрульные катера и самолеты. На борту находились восемь человек, об их судьбе ничего не известно.

Конвертоплан, по информации телеканала NHK , принадлежал американской авиабазе Yokota в Токио. Спустя примерно два часа после крушения, в 16:00 (10:00 по московскому времени), вертолет заметил с неба нечто похожее на обломки. Ассоциация рыболовства Якусимы заявила об обнаружении трех человек.

Военный самолет США 10 ноября потерпел крушение в восточной части Средиземного моря. Командование USEUCOM заявило, что авария не связана с действиями других стран.