Американский конгрессмен пришел на заседание в маске Путина

По его словам, политик проделал этот трюк, чтобы обвинить республиканцев в том, что они хотят внести в слушания по этому делу «элемент российской дезинформации».

Байден назвал «безосновательным трюком» расследование по делу об импичменте. Президент обвинил республиканцев в том, что они не работают в интересах своей страны.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в письме к судебному комитету нижней палаты конгресса Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму* заявил, что расследование по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документов завершили.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.