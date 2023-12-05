Американский конгресс не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере
Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после назначения Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей с 25 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Президент США Джо Байден отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, однако не встретил поддержки.
Палата представителей изменила документ и предложила направить помощь только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат заблокировал инициативу.
Запрос выделения денежных средств по регламенту требует одобрения обеих палат конгресса с последующим согласием президента.
Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что, если правительство не получит финансирования из бюджета на оружие для Украины, поставки прекратятся , писал RT.
Его слова подтвердил сотрудник Госдепа Мэттью Миллер, который сообщал, что Украине уже направили 97% от всех выделенных средств.