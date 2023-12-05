05 декабря 2023, 13:56

Американский конгресс не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере

Unsplash
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Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после назначения Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей с 25 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Президент США Джо Байден отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, однако не встретил поддержки.

Палата представителей изменила документ и предложила направить помощь только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат заблокировал инициативу.

Запрос выделения денежных средств по регламенту требует одобрения обеих палат конгресса с последующим согласием президента.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что, если правительство не получит финансирования из бюджета на оружие для Украины, поставки прекратятся , писал RT.

Его слова подтвердил сотрудник Госдепа Мэттью Миллер, который сообщал, что Украине уже направили 97% от всех выделенных средств.

США Оружие Украина
05 декабря 2023, 14:18
Жалобы как попытка добиться «Минска-3». Украине нужна передышка для перевооружения
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Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины и проблемы с поставками вооружений признали, чтобы обмануть Россию. Киевский режим постарается заключить новые Минские соглашения и получить время не перевооружение. Политолог Алексей Ярошенко заявил «360», что жалобы на нехватку оружия — лишь часть гибридной войны.

Мирные переговоры Началась большая информационно-психологическая операция. Для чего на Западе сейчас рассказывают, что стали такими уязвимыми, слабыми, их запасы истощились? Для чего они также рассказывают, что контрнаступление не удалось , у киевского режима есть проблемы? Необходимо, чтобы перед президентскими выборами наша власть пошла на мирные переговоры с киевским режимом. Они позволили бы Украине сделать пресловутый «Минск-3» , то есть получить перемирие на несколько лет и еще раз пересобрать киевский режим, перевооружить его, восполнить свои запасы, которые на самом деле истратили.

То, что у них есть проблемы, это действительно так - проблемы реальны. Именно поэтому им нужна передышка, и они пытаются убедить нас в уже достигнутой победе.

Деньги США Вторая подспудная цель - для военно-промышленного комплекса США. В Белом доме говорят о том, что вооружения закончились, запасы истощены только для того, чтобы запускать новые производственные мощности и убедить американских избирателей, что это нужно. То есть в очередной раз обосновать необходимость залезть им в карман и переложить деньги американских налогоплательщиков в карманы американских транснациональных элит, связанных с военно-промышленным комплексом.

Но глобальная цель в рамках гибридной войны - это попытка развести нас на мирные переговоры, чтобы иметь передышку и пересобрать киевский режим. То есть они глобально не отказываются от целей давления на Россию.

Далее - его прямая речь.

Оружие Украина
05 декабря 2023, 13:52
Песков рассказал о повестке во время визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
РИА «Новости»
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Взаимодействия в области нефтяного рынка остаются на повестке дня всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящем визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил РБК. Визиты главы государства в эти страны впервые с 2019 года состоятся 6 декабря.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК , но, разумеется, взаимодействие в этой области оно всегда на повестке дня», - сказал представитель Кремля, комментируя возможность диалога на эту тему в ходе поездки Путина.

Отдельно он обратил внимание на результаты последнего заседания ОПЕК. По словам Пескова, рынок нефти очень крупный и там присутствуют определенные инерционные процессы.

«Поэтому иногда эффект имеет отложенное. В любом случае координация будет», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О поездке Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию , декабря в комментарии Telegram-каналу Shot заявил помощник президента Юрий Ушаков. Песков уточнил, что визиты состоятся «фактически за одни сутки».

Дмитрий Песков Нефть Россия Владимир Путин
05 декабря 2023, 13:51
Боец Макгрегор объявил о намерении стать кандидатом в президенты Ирландии
Global Look Press
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Выступавший с критикой иммиграционной политики властей Ирландии боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента страны в 2025 году. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В своем заявлении Макгрегор подчеркнул, что все потенциальные кандидаты на пост главы государства - это лидеры партий, которые достигли возраста от 74 до 78 лет.

«Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии, которые управляют только собой, а не народом. Есть я - 35-летний, молодой активный, увлеченный <…> У меня нет предвзятости или фаворитизма», - написал он.

Боец добавил, что готов оплатить организацию референдумов по привлечению к ответственности политиков, допустивших ошибки.

В комментариях инициативу поддержал владелец социальной сети Илон Маск. Он заявил, что Макгрегор мог бы в одиночку справиться со всеми потенциальными конкурентами на пост президента Ирландии.

Конор Макгрегор в конце ноября встал на сторону участников массовых акций протеста , охвативших Дублин после нападения мигранта с ножом на школьников. На своих страницах в социальных сетях он разместил несколько постов, которые власти страны посчитали разжигающими межнациональную рознь.

В результате боец удалил все публикации, заявив, что они уже получили широкую огласку. При этом он подчеркнул, что все еще считает провальной иммиграционную политику действующих властей и предложил создать специальную группу для оценки потенциальной опасности всех въезжающих в Ирландию.

Выборы президента Ирландии пройдут в 2025 году. Кандидатом на этот пост может стать житель страны в возрасте от 35 лет и получивший поддержку 20 депутатов парламента или четырех местных органов власти.

Конор Макгрегор Ирландия
05 декабря 2023, 13:46
Нигер аннулировал военное соглашение с Евросоюзом о миссии в Ниамее
Global Look Press
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Власти Нигера отозвали разрешение на размещение военной миссии Евросоюза в Ниамее и отказались от оборонного сотрудничества с объединением. Об этом со ссылкой на МИД африканской страны сообщило агентство Reuters.

«Правящая хунта Нигера аннулировала военное партнерство страны с Европейским союзом, <…> отозвав разрешение на программу ЕС, созданную для поддержки сил безопасности», - заявили журналисты.

Миссию EUCAP численностью 120 человек запустили в 2012 году для поддержки сил безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами. Нигер также потребовал вывести французские войска , которые помогали бороться с исламистами. Первые военные начали уходить в октябре из города Уаллам.

Смена власти произошла в Нигере в июле 2023 года, сообщили «Известия». Гвардия сместила президента Мохамеда Базума, новым лидером стал генерал армии Абдурахман Чиани.

Африка Дипломатия Международные отношения Евросоюз Нигер

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