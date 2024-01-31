31 января 2024, 03:59

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

РИА «Новости»
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Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».

США Истребители Южная Корея
31 января 2024, 03:31
Обломки пропавшего в 1937 году самолета нашли в Тихом океане
РИА «Новости»
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Обломки пропавшего в 1937 году самолета американской летчицы Амелии Эрхарт обнаружили на дне Тихого океана. Поисками воздушного судна занималась компания Deep Sea Vision, сообщило издание People.

Представители компании рассказали, что смогли найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт. Специалисты просканировали для этого около 13,4 тысячи квадратных километров.

По данным The Wall Street Journal , поисковую операцию начали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней исследователи получили гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет. Пилот Тони Ромео, который руководил поисками, уверен в том, что это именно авиалайнер летчицы Амелии Эрхарт.

Последний раз Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана видели живыми, когда они вылетали из Папуа - Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Летчики планировали остановиться на дозаправку на острове Хауленд в Тихом океане. Но по пути к острову самолет и его экипаж пропали.

Ранее эксперты предположили, что Эрхарт умерла после посадки на одном из южно-тихоокеанских островов. Трагедия произошла в трех тысячах километров от Гавайев.

Самолеты
31 января 2024, 02:39
Миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в нью-йоркском суде
Unsplash
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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.

Рыболовлев считал, что аукционный дом помог арт-дилеру Иву Бувье завысить цены при продаже произведений искусства, которые он приобрел при его посредничестве. Нью-йоркский суд присяжных отклонил иски Рыболовлева и к Sotheby’s, и к арт-дилеру.

Покупка 38 работ известных художников обошлась российскому бизнесмену на сумму более 100 миллионов долларов. Судебные тяжбы длились почти 10 лет.

«Такова жизнь», - прокомментировал россиянин вердикт присяжных.

Как ранее отметил адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн, аукционный дом злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера, сообщил РБК.

Ранее в картинной галерее имени Горшина в Химках открыли уникальную выставку тактильных картин. В экспозиции представлены работы художника Роберта Фалька, которые можно потрогать руками.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.

Аукционы Суд Нью-Йорк Картины Мошенничество Россия
31 января 2024, 02:36
«Это металлолом». Эквадор передаст старую российскую технику США
РИА «Новости»
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Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», - сказал Нобоа.

При этом президент заявил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Политик выразил надежду, что российские власти помогут его стране, в которой сейчас происходят масштабные беспорядки.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна и может негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан назвал передачу российской техники недружественным шагом и предупредил, что США сразу же отправят ее Украине. Таким образом, по мнению дипломата, Эквадор внесет вклад в разжигание конфликта.

В начале января стало известно, что власти Эквадора передадут США старую российскую технику в обмена на новую американскую.

США Военные Отношения Россия Эквадор
31 января 2024, 02:12
Женщина прокусила пенис мужу-насильнику
Freepik
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В Индии женщина прокусила гениталии своему мужу-насильнику. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, сообщило издание News9Live.

По данным издания, 35-летний Раму из города Хамирпур неоднократно склонял свою жену к оральному сексу против ее воли, а за отказ избивал и выгонял из дома. В воскресенье, 28 января, мужчина снова попытался изнасиловать женщину. Она уверяет, что потеряла сознание, случайно сомкнула челюсти и прокусила пенис мужу-насильнику. В результате врачи госпитализировали обоих супругов с травмами.

Позже Рама пожаловался на жену в полицию. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело.

В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас из ревности отрезала пенис своему мужу и смыла его в унитаз. Женщина объяснила свой поступок тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей. Ее арестовали. Как стало известно, муж простил ревнивую жену и добивается ее освобождения.

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