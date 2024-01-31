Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Обломки пропавшего в 1937 году самолета американской летчицы Амелии Эрхарт обнаружили на дне Тихого океана. Поисками воздушного судна занималась компания Deep Sea Vision, сообщило издание People.

Представители компании рассказали, что смогли найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт. Специалисты просканировали для этого около 13,4 тысячи квадратных километров.

По данным The Wall Street Journal , поисковую операцию начали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней исследователи получили гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет. Пилот Тони Ромео, который руководил поисками, уверен в том, что это именно авиалайнер летчицы Амелии Эрхарт.

Последний раз Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана видели живыми, когда они вылетали из Папуа - Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Летчики планировали остановиться на дозаправку на острове Хауленд в Тихом океане. Но по пути к острову самолет и его экипаж пропали.

Ранее эксперты предположили, что Эрхарт умерла после посадки на одном из южно-тихоокеанских островов. Трагедия произошла в трех тысячах километров от Гавайев.