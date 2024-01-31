Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».
Представители компании рассказали, что смогли найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт. Специалисты просканировали для этого около 13,4 тысячи квадратных километров.
По данным The Wall Street Journal , поисковую операцию начали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней исследователи получили гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет. Пилот Тони Ромео, который руководил поисками, уверен в том, что это именно авиалайнер летчицы Амелии Эрхарт.
Последний раз Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана видели живыми, когда они вылетали из Папуа - Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Летчики планировали остановиться на дозаправку на острове Хауленд в Тихом океане. Но по пути к острову самолет и его экипаж пропали.
Ранее эксперты предположили, что Эрхарт умерла после посадки на одном из южно-тихоокеанских островов. Трагедия произошла в трех тысячах километров от Гавайев.
Рыболовлев считал, что аукционный дом помог арт-дилеру Иву Бувье завысить цены при продаже произведений искусства, которые он приобрел при его посредничестве. Нью-йоркский суд присяжных отклонил иски Рыболовлева и к Sotheby’s, и к арт-дилеру.
Покупка 38 работ известных художников обошлась российскому бизнесмену на сумму более 100 миллионов долларов. Судебные тяжбы длились почти 10 лет.
«Такова жизнь», - прокомментировал россиянин вердикт присяжных.
Как ранее отметил адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн, аукционный дом злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера, сообщил РБК.
Ранее в картинной галерее имени Горшина в Химках открыли уникальную выставку тактильных картин. В экспозиции представлены работы художника Роберта Фалька, которые можно потрогать руками.
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.
«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», - сказал Нобоа.
При этом президент заявил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Политик выразил надежду, что российские власти помогут его стране, в которой сейчас происходят масштабные беспорядки.
Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна и может негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.
Посол в Кито Владимир Спринчан назвал передачу российской техники недружественным шагом и предупредил, что США сразу же отправят ее Украине. Таким образом, по мнению дипломата, Эквадор внесет вклад в разжигание конфликта.
В начале января стало известно, что власти Эквадора передадут США старую российскую технику в обмена на новую американскую.
По данным издания, 35-летний Раму из города Хамирпур неоднократно склонял свою жену к оральному сексу против ее воли, а за отказ избивал и выгонял из дома. В воскресенье, 28 января, мужчина снова попытался изнасиловать женщину. Она уверяет, что потеряла сознание, случайно сомкнула челюсти и прокусила пенис мужу-насильнику. В результате врачи госпитализировали обоих супругов с травмами.
Позже Рама пожаловался на жену в полицию. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело.
В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас из ревности отрезала пенис своему мужу и смыла его в унитаз. Женщина объяснила свой поступок тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей. Ее арестовали. Как стало известно, муж простил ревнивую жену и добивается ее освобождения.