Американский инвестор предсказал снятие санкций США против России

«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», - указал эксперт.

Он отметил, что санкции ограничивают возможности бизнесменов инвестировать в страну, и эти меры не продлятся долго. Роджерс подчеркнул, что ограничения снимут, и все «вернется к своему нормальному положению».

Ранее США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра. По мнению главного стратега инвесткомпании «Вектор Икс» Максима Худалова, из-за этого решения расширятся связи России и Китая. Он подчеркнул, что под ограничения попали многие китайские компании, которые теперь не смогут продолжать вести бизнес с западными партнерами.

Доцент кафедры экономической политики ИЭФ ГУУ Максим Чирков предположил, что валютная активность перейдет вместо доллара и евро на другие валюты. В качестве примера он назвал юани и дирхамы ОАЭ.