30 июня 2024, 07:50

Американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией

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Отношения между США и Россией могут улучшиться в будущем. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Он подчеркнул, что страны наладят взаимодействие и торговлю.

«Так всегда было и всегда будет после конфликта», - указал Роджерс.

Инвестор подчеркнул, что Россия и США - огромные страны. По его мнению, этот фактор тоже будет влиять на возобновление диалога и контактов. Роджерс также отметил, что Россия восстановится, несмотря на введенные против нее санкции.

США снимут ограничения с Московской фондовой биржи, предположил эксперт. Он констатировал, что санкции наносят вред экономикам, и эти меры не продлятся долго.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что антироссийские экономические ограничения только укрепляют Россию. Он сообщил, что страна построила самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. По его словам, президент Владимир Путин обрел за последнее времяеще большую популярность.

США Торговля Санкции Россия Экономика
30 июня 2024, 07:27
«Большая авантюра». Задумка Макрона с выборами в парламент потерпела фиаско
Global Look Press
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Идея президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных выборах в парламент была «большой авантюрой», обреченной на провал. Об этом заявил корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

Он рассказал, что поражение блока Макрона на выборах стало очевидно еще до выборов. «Униженный масштабами» своего фиаско, французский лидер распустил парламент в надежде, что французы «образумятся».

«И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся», - указал Парсонс.

Он добавил, что партию Макрона «Возрождение» опередила на выборах правая фракция Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Агентство Bloomberg сообщило, что роспуск парламента не понравился сторонникам французского лидера. Против этого решения выступали председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве и премьер-министр Габриэль Атталь.

Проведенный Французским институтом общественного мнения опрос показал, что за партию Марин Ле Пен на выборах проголосовали бы более трети избирателей. За ее фракцию выступило 36% французов. За альянс левых сил свои голоса решились отдать примерно 29% избирателей.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
30 июня 2024, 05:04
Лесные пожары охватили три турецких провинции
Freepik
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В трех турецких провинциях разбушевались лесные пожары. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Первый пожар начался около деревни Караджадаг провинции Измир. Сообщения об огне появились в 13:00 (время совпадает с московским). Его начали тушить с воздуха. Оборонное ведомство Турции направило туда пять вертолетов, чтобы помочь огнеборцам. Жителей населенного пункта эвакуировали.

Еще один пожар случился рядом с курортным районом Чешме у деревни Гермиян. Также деревья горят у трассы Измир-Чешме.

Пожарные начали ликвидировать огонь в провинции Чанаккале. Пламя охватило сельскохозяйственную территорию около Эзине. Жителей двух деревень эвакуировали.

«Лесной пожар, начавшийся в Сельчукском районе Измира, под воздействием ветра разросся и распространился на лесную территорию Кушадасыского района Айдына», - отметили журналисты.

Ранее четыре мощных пожара разгорелись в лесах Бурятии. Как отметили представители регионального Агентства лесного хозяйства, огонь появился из-за сухих гроз.

Турция Пожары Лесные пожары
30 июня 2024, 03:49
Польша и страны Балтии создадут «железный занавес» на границе с Россией
Unsplash
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Польша и страны Балтии решили создать на границе с Россией и Белоруссией систему оборонительных укреплений. Об этом сообщило издание Lidovky.

По его данным, бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты и минные поля создадут «непреодолимый барьер» для российских Вооруженных сил. Однако средства для реализации этого плана должен предоставить Евросоюз, отметили авторы статьи.

«В Европе образуется новый железный занавес», - подчеркнули журналисты.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что планы Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор через свои территории стали очередным подтверждением подготовки НАТО к большой войне с Россией.

Латвия Литва Европа Россия Эстония Польша Армия
30 июня 2024, 03:03
Байден сделал неожиданное признание жене после дебатов
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден признался супруге Джил, что не знает о произошедшем на дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила сама жена политика, ее слова передало агентство Bloomberg.

«После дебатов прошлым вечером он сказал: „Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я не чувствовал себя очень хорошо“», - сказала женщина.

Как сообщили американские СМИ, зарубежные дипломаты оказались в шоке от выступления Байдена на дебатах. Они обеспокоены из-за его провала и переживают о последствиях важных для США выборов. Один из европейских дипломатов заявил, что речь американского лидера была плохой, а его азиатский коллега отметил, что Трампу удалось «съесть Байдена заживо».

Один из немногих, кто поддержал нынешнего главу Штатов - это бывший лидер США Барак Обама. Он объяснил, что политик посвятил много времени на борьбу за улучшение жизни простых американцев. Однако даже Обама счел речь Байдена на дебатах неудачной.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Барак Обама

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