Он подчеркнул, что страны наладят взаимодействие и торговлю.

«Так всегда было и всегда будет после конфликта», - указал Роджерс.

Инвестор подчеркнул, что Россия и США - огромные страны. По его мнению, этот фактор тоже будет влиять на возобновление диалога и контактов. Роджерс также отметил, что Россия восстановится, несмотря на введенные против нее санкции.

США снимут ограничения с Московской фондовой биржи, предположил эксперт. Он констатировал, что санкции наносят вред экономикам, и эти меры не продлятся долго.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что антироссийские экономические ограничения только укрепляют Россию. Он сообщил, что страна построила самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. По его словам, президент Владимир Путин обрел за последнее времяеще большую популярность.