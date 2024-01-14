Американский институт на Тайване анонсировал визит делегации США
Делегация США запланировала поездку в Тайбэй на 14 января. Об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) на своем сайте.
В тайваньскую столицу прибудут экс-советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря Джеймс Штейнберг.
«Правительство США попросило бывших высокопоставленных чиновников приехать на Тайвань», - указали в Американском институте на Тайване.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о возможной поездке американских конгрессменов на остров. По его словам, делегация рассчитывает посетить Тайвань в мае. Джонсон подчеркнул, что визит продемонстрирует неизменность позиции США по поддержке «безопасности и демократии».
Ранее на острове прошли выборы, по итогам которых главой тайваньской администрации стал представитель правящей партии Лай Циндэ. Он рассказал о готовности вести диалог с материковым Китаем и пообещал защитить страну от угроз и запугивания.