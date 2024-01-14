Американский институт на Тайване анонсировал визит делегации США

Диего Армандо Марадона-младший, сын чемпиона мира по футболу 1986 года, сделал неожиданное заявление о смерти отца. Молодой человек уверен, что его родителя убили, сообщила газета Marca.

«Мы - его дети - очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не моя работа говорить, кто это сделал», - заявил мужчина.

Диего Армандо отметил, что у него есть предположение, кто это сделал. Но раскрывать подробностей он не стал. Марадона-младший лишь упомянул, что его отца бросили на произвол судьбы, когда можно было предпринять какие-либо действия.

«Я дал обещание: до последнего дня своей жизни буду бороться за справедливость», - добавил он.

Диего Марадона - аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Он выступал за «Архентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Ньюэллс Олд Бойз» и сборную Аргентины.

Чемпиона мира по футболу не стало 25 ноября 2020 года. Причиной смерти 60-летнего спортсмена и тренера назвали отек легких на фоне острой сердечной недостаточности. В прошлом у Марадоны были серьезные проблемы с наркотиками. После смерти звезды футбола в Аргентине объявили трехдневный траур.

В апреле 2021 года медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, сообщало РИА «Новости» , сообщила: действия медицинской бригады, ответственной за спортсмена, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. К смерти мужчины мог привести недостаточный уход.

Ранее футболку Марадоны продали за рекордную сумму в 9,3 миллиона долларов. Именно в ней аргентинец забил гол «рукой бога» на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Англии в 1986 году.