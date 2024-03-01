Американский генерал призвал избегать недооценки армии России

«Своего потенциального противника недооценивать нельзя, это не станет хорошей отправной точкой. Армия России учится в процессе сражений и адаптируется к современным условиям ведения боевых действий», - сказал он.

Джордж также отметил, что страна сумела серьезно развить собственную материальную базу и прогресс в области средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральном собранию заявлял, что Вооруженные силы стали существенно сильнее и накопили огромный боевой опыт в ходе СВО. По его словам, в войсках появилась целая плеяда молодых командиров, которые грамотно и талантливо выполняют свои задачи в бою.