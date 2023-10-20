Американский эсминец перехватил выпущенные Йеменом крылатые ракеты и беспилотники
Эсминец ВМС США USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, предположительно, в сторону Израиля. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, его процитировал телеканал CNN.
Американский эсминец находится на севере Красного моря. Райдер сообщил, что сбиты три ракеты наземного базирования и несколько беспилотников. Цель удара неизвестна точно, но представитель Пентагона уверен, что ракеты летели в сторону Израиля.
«Это действие стало демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую мы построили на Ближнем Востоке, и которую мы готовы использовать», - заявил Райдер на брифинге.
Представитель Пентагона отметил, что среди американских военных потерь нет.
Ранее иракские беспилотники атаковали американскую военную базу в Сирии. Один из БПЛА нанес удар по объекту, два других дрона сбили военнослужащие США.