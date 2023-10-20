Американский эсминец перехватил выпущенные Йеменом крылатые ракеты и беспилотники

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Американский эсминец находится на севере Красного моря. Райдер сообщил, что сбиты три ракеты наземного базирования и несколько беспилотников. Цель удара неизвестна точно, но представитель Пентагона уверен, что ракеты летели в сторону Израиля.

«Это действие стало демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую мы построили на Ближнем Востоке, и которую мы готовы использовать», - заявил Райдер на брифинге.

Представитель Пентагона отметил, что среди американских военных потерь нет.

Ранее иракские беспилотники атаковали американскую военную базу в Сирии. Один из БПЛА нанес удар по объекту, два других дрона сбили военнослужащие США.