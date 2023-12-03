Американский эсминец атаковали выпущенные йеменскими хуситами ракеты и беспилотники

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«Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», - заявил телеканал.

Ранее хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Местные СМИ отметили, что атаку отбили военные корабли США и Израиля. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

Американский эсминец ВМС USS Mason подвергся атаке пиратов 27 ноября. Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park, его атаковали с территории Йемена. Снаряды упали в Аденском заливе и не нанесли вред кораблю.