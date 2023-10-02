Американский экономист предрек ухудшение условий переговоров для Украины
Условия мирных переговоров с Россией значительно ухудшились для Украины из-за поражения ВСУ на поле боя. В эфире YouTube-канала Kim Iverson экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что пришло время положить конец конфликту за столом переговоров.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту - за столом переговоров», - заявил специалист.
Сакс задался вопросом, столько еще миллиардов долларов потратят США на помощь Украине, и сколько украинцев погибнет ради этого. По мнению экономиста, Америка должна взять под контроль расходы бюджета и «прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты», в том числе и украинский.
Тем временем Госдеп США сообщил о заморозке контрактных проектов по оказанию помощи Украине. Причиной назвали отсутствие долгосрочного финансирования, об этом написали «Известия».