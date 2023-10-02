Американский экономист предрек ухудшение условий переговоров для Украины

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«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту - за столом переговоров», - заявил специалист.

Сакс задался вопросом, столько еще миллиардов долларов потратят США на помощь Украине, и сколько украинцев погибнет ради этого. По мнению экономиста, Америка должна взять под контроль расходы бюджета и «прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты», в том числе и украинский.

Тем временем Госдеп США сообщил о заморозке контрактных проектов по оказанию помощи Украине. Причиной назвали отсутствие долгосрочного финансирования, об этом написали «Известия».